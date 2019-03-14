Huawei планирует до 2020 года войти в тройку ведущих облачных провайдеров России

Выручка Huawei Cloud (Paas и Iaas), облачного подразделения компании Huawei, в 2018 г. достигла $2 млн за 1 год работы решения на российском рынке. Об этом CNews сообщила пресс-служба Huawei.

Основными факторами роста стали увеличение возможностей сервиса за счет размещения облака в дополнительных ЦОДах и увеличения количества стоек, расширения набора дополнительных услуг, обеспечения безопасности и получения сертификации высокого уровня, привлечения профессиональных партнеров. В 2019 г. Huawei Cloud планирует увеличить этот результат до $15 млн и войти в тройку ведущих поставщиков облачных решений в России.

Облачное подразделение Huawei Cloud начало свою работу в России в марте 2018 г. Оно стало четвертым бизнес-направлением Huawei наряду с Huawei Enterprise, Huawei Carrier и Huawei Consumer Devices. Прошедший год Huawei Cloud посветила увеличению мощности сервиса – количество дата-центров в России, где компания размещает свои решения, увеличилось с одного до трех. Это ЦОДы компаний-партнеров 3Data, DataPro и Ixcellerate. Количество стоек выросло с 80 до 500.

За прошедший год Huawei завершила сертификацию своей облачной ОС Huawei FusionSphere в Федеральной службе по техническому и экспертному контролю (ФСТЭК России), став одним из немногих производителей средств виртуализации, обладающим в России официальным сертификатом соответствия на подобную операционную систему. Это позволяет компании размещать на облачной платформе решения, содержащие персональные данные в соответствии с ФЗ-152.

В 2019 г. компания существенно расширит портфолио сервисов – в прошлом году их было запущено около 20, а в ближайший месяц предполагается вывести на рынок еще более 30 сервисов уровня PaaS («Платформа как сервис») и специализированных вертикальных решений для различных отраслей – ритейла, медиа- и киноиндустрии, игрового сегмента, транспорта, промышленности и финансового сектора. В их число войдут уникальные для российского рынка сервисы искусственного интеллекта собственной разработки Huawei, а также сервисы и инструменты для разработки приложений непосредственно в облаке. Это позволит привлечь в облако абсолютно новую категорию заказчиков и стартапов, в том числе из госсектора. Компания ставит своей целью достигнуть, по итогам 2019 г., выручки в $15 млн, а количество стоек увеличить до 1 тыс. План компании до 2020 г. – войти в тройку ведущих поставщиков облачных решений в России.

Вторым серьезным фактором развития облака Huawei станет построение партнерской экосистемы для продажи и развития услуг Huawei Cloud. Для этого Huawei планирует привлечь более 1 тыс. своих партнеров, сотрудничающих с подразделением Huawei Enterprise – системных интеграторов, реселлеров, дистрибьюторов, которые успешно развивали продажи ИТ и IP решений Huawei, создавая комплексные B2B проекты в течение последних 15 лет. Благодаря новому подходу теперь любой интегратор сможет заключить соглашение с Huawei Cloud, чтобы продавать публичное облако или создавать на его базе собственные решения, получая прибыль. Продажи облачных решений через партнеров и создание пула локальных технологических партнерств позволит Huawei предложить российским заказчикам действительно уникальный набор продуктов и сервисов, в том числе и для построения гибридных инфраструктур. В свою очередь, у партнеров Huawei будет дополнительная возможность дохода за счет инновационных решений компании.

«Ситуация на облачном рынке за последний год кардинально изменилась, – сказал директор по решениям направления Huawei Cloud Артур Пярн. – Мы видим, что облачными решениями заинтересовались даже те заказчики, которые ранее предпочитали строить исключительно физические ЦОДы и создавать собственные ИТ-решения, никогда не рассматривая облака даже как инструмент для разработки и тестирования, хостинга некритичной инфраструктуры, бэкапирования и создания резервных дата-центров. Это аэропорты, финансовые учреждения, промышленные и добывающие компании. Нам приятно видеть и роль Huawei в этом – заказчики увидели на российском облачном ландшафте крупного международного партнера со стабильной глобальной программой развития публичного, полностью локализованного для России облака, международной экспертизой, набором услуг и объемом инвестирования, который пока не может предложить ни один локальный игрок. Второй важный момент – это экономия. Сейчас, по расчетам TCO, облако становится действительно более выгодным вариантом развития ИТ- инфраструктуры для многих заказчиков. И это не просто слова, а сухие цифры, которые мы демонстрируем при работе с бизнесом».

«Мы в Loudplay очень рады быть стратегическим партнером Huawei Cloud и совместно развивать сервис облачного гейминга. Отдельно отмечу гибкость Huawei – это ведущая мировая технологическая компания, которая не просто слышит потребности своих партнеров и делится глобальным опытом, но и активно участвует в формировании оптимальных решений с учетом специфики сервиса и особенностей рынка. Мы с уверенностью смотрим в совместное будущее и в то, что сможем сделать облачные игры по-настоящему массовым продуктом», – отметил Виталий Стародубов, директор по развитию бизнеса Loudplay.

По оценкам iKS-Consulting, объем российского облачного рынка (Paas, Saas и Iaas) в 2018 г. достиг отметки 68,4 млрд руб. ($1,1 млрд,). Рост к 2017 г. в национальной валюте составил 25%, в долларах США – 17,5%.

«Мы фиксируем рост доверия к облачным сервисам, в том числе со стороны крупного и среднего бизнеса. Также отмечу приход на рынок новых игроков, включая операторов связи, интеграторов, провайдеров интернет-услуг, а также предприятий из финансовой сферы, – отметил Дмитрий Горкавенко, директор по развитию iKS-Consulting. – В целом, на сегодня это один из наиболее привлекательных рынков и для инвесторов, и для новых игроков».

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