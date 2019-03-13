Softwareone и Comparex завершили сделку по объединению компаний. Будучи объединенной компанией, Softwareone будет продолжать расширять сервисное направление, продолжая быстро реагировать на меняющиеся бизнес-потребности своих клиентов, предоставляя лучшие в своем классе программные решения и помогая управлять портфелем программного обеспечения своим клиентам.

Объединенная компания будет представлена в 88 странах и сможет оказывать техническую поддержку в 150 странах, с общим штабом специалистов 5,5 тыс. человек. Softwareone продолжит уделять большое внимание развитию своих сотрудников и корпоративной культуре, основанной на главных ценностях компании, заложенных с момента ее основания. Softwareone будет стремиться к быстрой и эффективной интеграции, которая будет опираться на лучшие практики обеих организаций.

Марк Бетгем (Marc Betgem) будет работать в команде руководителей Softwareone. Томас Райх (Thomas Reich), бывший генеральный директор Comparex, будет поддерживать процесс интеграции в течение следующих нескольких месяцев, прежде чем покинуть компанию.

Генеральный директор Comparex Russia Сергей Агаев останется на своей должности и после окончательного объединения компаний будет занимать пост генерального директора российского представительства Softwareone.

«Завершение сделки по приобретении Comparex, является четким свидетельством неизменной приверженности Softwareone делу поддержки цифрового преобразования более чем для 50 тыс. наших клиентов по всему миру, — сказал Дитер Шлоссер (Dieter Schlosser), генеральный директор Softwareone. — Softwareone будет и впредь фокусироваться на поддержке своих клиентов и удовлетворять меняющиеся потребности их бизнеса с помощью инновационных программных решений, ориентированных на результат, и мы с нетерпением ждем новых, еще более вдохновляющих изменений в объединенной компании».

«Для меня являлось привилегией быть генеральным директором Comparex, и после нашего успешного преобразования, мы полностью готовы присоединиться к Softwareone, чтобы создать ведущую глобальную компанию. Я уверен, что Softwareone станет домом для всех сотрудников Comparex, и что благодаря талантам двух организаций, объединенная компания будет оставаться бесценным партнером для клиентов во всем мире», — отметил Томас Райх.

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