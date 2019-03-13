Межсетевые экраны Huawei USG6000 и USG9500 прошли сертификацию ФСТЭК России

Huawei получила сертификат Федеральной службы по техническому и экспортному контролю (ФСТЭК России) на межсетевые экраны серии USG6000 и USG9500. Сертификация подтверждает соответствие решений требованиям ФСТЭК России к межсетевым экранам типов А и Б четвертого класса защиты.

Huawei стремится разрабатывать такие решения, которые не только соответствуют самым высоким требованиям в области безопасности, но и помогают компаниям защитить свои данные. В число таких решений входят межсетевые экраны серии USG6000 и USG9500, которые ставят надежный барьер между защищенными внутренними и ненадежными внешними сетями.

Так, в решениях серии USG6600 реализован единый механизм защиты сетей крупных и средних предприятий, организаций и центров обработки данных, обеспечиваются высокопроизводительная обработка и анализ трафика. Межсетевые экраны USG, по заявлению производителя, обеспечивают идентификацию более 6,300 тыс. приложений, анализ сервисного трафика внутренней сети по шести измеряемым показателям и автоматическую выдачу рекомендаций по политике обеспечения безопасности.

Межсетевые экраны нового поколения USG9500 терабитного уровня созданы по концепции «все в одном» и предназначены для поставщиков облачных сервисов, крупных центров обработки данных и крупномасштабных корпоративных сетей кампусного типа. USG9500 обеспечивает терабитную скорость обработки трафика и надежность на уровне 99,999%. Решение объединяет несколько функций безопасности: трансляцию сетевых адресов, виртуальную частную сеть, виртуализацию и оповещение о состоянии сервисов. Это позволяет предприятиям построить облачные центры обработки данных с защитой границ, снизить затраты на создание вычислительных центров, а также общую стоимость владения, рассчитанную на 1 Мбит/с.

Обе серии межсетевых экранов получили сертификаты сроком действия на 5 лет, до февраля 2024 г., они распространяются на следующие модели: USG6320; USG6330; USG6350; USG6360; USG6370; USG6380; USG6390; USG6620; USG6630; USG6650; USG6660; USG6670; USG6680; USG9560; USG9580.

«Информационная безопасность – главный приоритет Huawei: в современном мире цена данных может быть очень высока, и мы стремимся создавать надежные решения для их защиты, которые могут использовать предприятия самого разного уровня – от небольших компаний до крупных корпораций. Сертификация подтверждает, что сертифицированные межсетевые экраны соответствуют критериям ФСТЭК России, и теперь их смогут внедрять организации, к которым регулятор предъявляет высокие требования к уровням безопасности информационных систем», – сказал Александр Зубарев, директор по информационной безопасности Huawei в России.

Короткая ссылка на материал: http://cnews.ru/link/n464691