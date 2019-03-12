«Синтегро консалтинг» внедрила XBRL-отчетность в НПФ «Моспромстрой-Фонд»

«Синтегро консалтинг» завершила проект по переводу НПФ «Моспромстрой-Фонд» на решение «Фабрики XBRL». Отныне специалисты бухгалтерии Фонда полностью ушли от ручного формирования отчётности. Теперь автозаполнение и предоставление регулятору основных форм бухгалтерской и надзорно-статистической отчётностей осуществляется с помощью «Фабрики XBRL».

В соответствии с требованиями Банка России негосударственные пенсионные фонды с 2018 года должны обеспечить предоставление бухгалтерской и надзорно-статистической отчетностей в формате XBRL. В НПФ «Моспромстрой-Фонд» для заполнения основных форм отчётов и приложений к ним использовался Excel и конвертер Банка России. Процесс формирования отчётности был сложным и трудоёмким, что увеличивало риск возникновения ошибок.

Чтобы уйти от ручного выполнения задач и минимизировать риски, НПФ обратился к интегратору «Синтегро консалтинг» для автоматизации заполнения отчётности в XBRL-формате. Специалисты «Синтегро консалтинг» уже реализовали аналогичные работы для группы «САФМАР», а также предоставили ранее в НПФ «Моспромстрой-Фонд» собственную разработку - «Синтегро ОСБУ» - для автоматизации ведения учёта НПФ.

Для решения задач НПФ «Моспромстрой-Фонд» специалисты «Синтегро консалтинг» предложили использовать собственную разработку - программный продукт «Фабрика XBRL».

«Фабрика XBRL» предназначена для удовлетворения требований ЦБ, предъявляемых к отчетности в XBRL-формате. Кроме перевода отчётности в нужный формат, программа позволяет проводить проверку заполнения отчётов, создавать расшифровки к ним с указанием счетов и аналитик и выводить их на печать.

В рамках внедрения системы специалисты «Синтегро консалтинг» настроили автозаполнение основных форм бухгалтерской и надзорно-статистической отчётностей и приложений к ним за месяц, квартал и год.

В отчётном отзыве, подписанном генеральным директором НПФ «Моспромстрой-Фонд» Вероникой Кнутовой, отмечается, что в результате проекта, который длился всего 2 месяца, специалисты бухгалтерии полностью ушли от ручного формирования отчётности. Это значительно упростило процессы работы с отчётностью, повысило качество подготавливаемых данных и исключило риск возникновения несоответствий в ней. С III квартала 2018 года отчётность успешно сдается с помощью «Фабрики XBRL».

Между НПФ «Моспромстрой-Фонд» и «Синтегро консалтинг» заключен договор на поддержку, в рамках которого предусмотрено регулярное обновление функционала системы, в том числе связанного с изменением таксономии, и предоставление консультаций по работе в ней.

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