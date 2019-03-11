В МГИМО построена гиперконвергентная инфраструктура на основе Cisco HyperFlex

Cisco объявила о том, что в Московском государственном институте международных отношений (МГИМО) построен гиперконвергентный кластер на базе платформы Cisco HyperFlex. Эта инфраструктура помогает «оцифровать» и автоматизировать учебный процесс и административно-хозяйственную деятельность ВУЗа.

МГИМО требовалась единая цифровая инфраструктура, интегрирующая централизованное управление вычислительными мощностями, системы хранения данных, сетевые ресурсы, средства информационной безопасности и другие элементы для обеспечения учебно-организационной работы и применения лучших международных практик в области образования. Кроме того, требовалось существенно модернизировать серверное оборудование и локальную вычислительную сеть университета.

Ключевым элементом кластерной системы высокой доступности стало решение Cisco HyperFlex, разработанное на основе серверной платформы Cisco UCS. Это решение максимально раскрывает потенциал гиперконвергентной инфраструктуры и объединяет программно-определяемую сеть и вычисления с платформой данных нового поколения. В ходе проекта «Инлайн Груп» построила масштабный вычислительный комплекс и осуществила миграцию инфраструктурных и информационных сервисов МГИМО на новую платформу, обеспечив постепенное наращивание серверных мощностей и объемов для обработки и хранения данных.

«Платформа Cisco HyperFlex помогла существенно повысить качество таких информационных сервисов МГИМО, как планирование деятельности, управление финансами и персоналом, а также повышение доступности электронной научной библиотеки и других информационных порталов МГИМО. Созданный кластер значительно снизил совокупную стоимость владения ИТ-ресурсами за счет централизации и упрощения обслуживания ИТ-инфраструктуры», - отметил Вадим Сычев, директор дирекции ИТ МГИМО.

«Мы рады, что наши технологии помогли повысить качество образования в одном из лучших ВУЗов России. Это еще раз подтверждает эффективность решений Cisco в области цифровой трансформации, которую компания Cisco помогает реализовывать заказчикам в самых разных областях экономики», – сказал Булат Бакаев, руководитель отдела по работе с коммерческими заказчиками компании Cisco.

«В перспективе планируется внедрение решения для виртуализации рабочих классов и создание резервной площадки ЦОД на базе Cisco Hyperflex с целью минимизации рисков простоя информационных сервисов МГИМО», - отметил Сергей Скворцов, директор департамента по развитию бизнеса «Инлайн Груп».

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