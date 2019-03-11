«Платформа ОФД» запустила сервис по сдаче отчетности в госорганы

Оператор фискальных данных «Платформа ОФД» объявила о расширении комплекса услуг для бизнеса. В преддверии сдачи обязательной отчетности за первый квартал 2019 г., компания запустила сервис «Платформа госотчет», позволяющий клиентам отправлять в контролирующие органы декларации и расчеты в электронном виде.

«Платформа госотчет» предлагает сервис для обмена документами с ФНС (Федеральная налоговая служба), ПФР (Пенсионный фонд России), Росстат (Федеральная служба государственной статистики) и ФСС (Фонд социального страхования). Благодаря новому решению у клиентов есть возможность оперативно сдать обязательную отчетность в контролирующие органы. Ознакомиться с основными преимуществами, условиями работы, рассчитать тариф и подключиться к «Платформа госотчет» можно на сайте платформы.

Всем абонентам сервиса, помимо основной функциональности, доступны также отправка электронных больничных листов в ФСС, сверка НДС с контрагентами, импорт книги продаж и покупок в формате Excel с последующим конвертированием их в формат для ФНС.

«Бизнес закрывает отчетность за 2018 г., подходят сроки подачи квартальных документов. Для удобства предпринимателей, мы открыли отдельный продукт "Платформа госотчет". Это новый сервис, которым удобно пользоваться в связке с базовой услугой ОФД. Он упрощает нашим клиентам процедуру взаимодействия с контролирующими органами, экономит время и помогает избегать ошибок при составлении отчетных документов. Мы видим потребность бизнеса в таких решениях, и намерены развивать это направление в сотрудничестве с нашей партнерской сетью по всей России», – отметил Дмитрий Афанасьев, директор по работе с партнерами «Платформа ОФД».

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