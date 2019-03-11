Марио Сильвейра назначен главой продаж AMD по региону EMEA

AMD объявила о назначении Марио Сильвейры вице-президентом по продажам в странах Европы, Ближнего Востока и Африки (регион EMEA). Сильвейра будет работать под руководством Даррена Грасби, директора глобального отдела продаж по всем рынкам и сегментам. Его команда будет отвечать за вычислительные и графические решения, разработку продуктов для ЦОДов и сегмент встраиваемых систем.

В компанию AMD Марио Сильвейра перешел из Logitech. Он имеет 25-летний опыт работы сфере бытовой электроники, информационных технологий и программного обеспечения в таких компаниях, как Samsung, HP и AMD. Сильвейра будет работать в мюнхенском офисе AMD.

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