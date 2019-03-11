i-Sys Labs выпустила новый релиз Doctrix Platform 2013/2016

i-Sys Labs объявила о выходе нового релиза платформы для автоматизации бизнес-процессов Doctrix Platform 2013/2016.

У пользователей Doctrix Platform 2016 появилась возможность использования функции <Текущая дата> в качестве источника данных в параметрах выгрузки данных в MS Word. В шаблоне поля типа <Doctrix: Вычисляемый> реализована возможность использования полей такого же типа, что существенно упрощает работу с системой. В обе версии решения Doctrix Platform 2013/2016 разработчики добавили функцию отображения вкладки комментариев по родительскому документу в карточке задачи Doctrix – таким образом, в документе и в задаче теперь может быть общая вкладка комментариев. Благодаря этому не нужно лишний раз переходить из задачи в документ и открывать в нем вкладку комментариев, достаточно перейти на вкладку комментариев в самой задаче.

Кроме того, в новых релизах продукта стала доступна блокировка открытия исходного файла вложения после его конвертации в формат .pdf. Это сделано для того, чтобы на определенных стадиях жизненного цикла документа запрещать открытие исходных вложений (docx-файлов), и вместо этого давать возможность формировать файлы в pdf-формате с наложением qr-кода или водяного знака.

Также в обновленную версию Doctrix Platform 2013 вошли некоторые доработки из Doctrix Platform 2016, анонсированные ранее: передача значений полей типа <Дата и время> родительского элемента в диалоговые окна создания/просмотра/редактирования элементов табличных частей – теперь не нужно тратить время на повторный ввод данных; добавление нескольких страниц поиска с различными параметрами поиска для одной коллекции сайтов - если раньше в системе настройка общего поиска была доступна лишь на одной странице, то теперь клиенты могут настраивать различные перечни фильтров и задавать готовые преднастроенные условия для каждой отдельной страницы; отправка push-уведомлений при назначении задачи на устройствах с системой Android – теперь пользователь точно не пропустит уведомление о назначении ему определенной задачи.

Разработчики также оптимизировали интерфейс продукта.

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