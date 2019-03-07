Университет Мирас выбрал Smart IDReader для распознавания документов Казахстана

Smart Engines осуществила поставку технологии распознавания документов Smart IDReader в университет Мирас (Казахстан). При выборе, помимо требований по скорости и качеству извлечения данных на фотографиях/сканах, важным критерием была поддержка ОС Linux, которая используется в прикладных серверных системах университета.

Университет Мирас образован в мае 1997 года на базе научно-учебного центра МКТУ им. А. Яссави, созданного Министерством образования и науки РК в августе 1996 года, как центр по обработке образовательных технологий по международным стандартам. Университет предлагает обучение по 22 специальностям бакалавриата и 8 специальностям магистратуры. Сегодня университет Мирас занимает лидирующие позиции в образовательном пространстве южного Казахстана.

На базе технологии Smart IDReader IT-специалисты университета Мирас внедрили техническое решение по распознаванию паспортов и удостоверений личности граждан Республики Казахстан, а также любых удостоверяющих документов с машиночитаемой зоной. На первом этапе его использование рассчитано на обработку документов от абитуриентов, поступающих на программы онлайн образования. В дальнейшем планируется расширить сферу применения сервиса распознавания в работе университета.

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