Концерн «Автоматика» приступил к выпуску спецлинейки энергоэффективных светильников

Калужский электромеханический завод, входящий в состав концерна «Автоматика» госкорпорации «Ростех» разработал, испытал и приступил к выпуску новой серии современных энергоэффективных светильников с универсальным блоком аварийного питания (БАП). Номенклатура выпускаемых изделий имеет широкий спектр применения – от бытовых и офисных светильников с датчиками освещенности и движения до мощных магистральных фонарей и уличных прожекторов, а также специальной продукции. Вся продукция компании запатентована и имеет необходимые сертификаты и лицензии, а гарантийные обязательства по изделиям соответствуют мировым стандартам.

Новые светильники концерна «Автоматика» позволяют добиться значительной экономии электроэнергии, повысить комфортность и качество света, а также легко интегрируются с различными системами управления, такими как умный дом и интернет вещей. Данный модельный ряд является совершенно новой, ранее не поставляемой разработкой предприятия, производимой по программе диверсификации производства концерна «Автоматика».

Решение включает в себя универсальный блок аварийного питания (БАП) с автономным источником света (светодиодная линейка мощностью от 3 Вт), который подходит для использования в любых светильниках, как светодиодных, так и традиционных люминесцентных. БАП позволяет превратить любой офисный, бытовой или промышленный светильник в аварийный. Блок может быть использован и как единственный источник света (эвакуационное исполнение), и как дополнительный источник в обычных светильниках.

По заявлению производителя, современный энергоэффективный светильник прошел все необходимые испытания, является на 100% отечественным продуктом, начиная с разработки и заканчивая финальным производством, что определяет конкурентоспособное соотношение цены и качества продукта. Каждый светильник имеет пятилетнюю гарантию и полный пакет обслуживания на весь период эксплуатации, срок службы светильника составляет порядка десяти лет.

Концерн планирует поставки современных энергоэффективных светильников в крупные корпорации по энергосервисным и инвестиционным контрактам (железные дороги, нефтяной и газовый сектор), а также крупносерийное производство для открытого рынка: от офисного до промышленного и уличного секторов.

«Проводя диверсификацию производства, концерн ориентируется на потребности рынка. Развивая производство высокотехнологичных решений гражданского назначения, мы стремимся создать комфортные условия для развития бизнеса заказчиков, повысить доступность гражданской продукции, решить социальные задачи широких слоев населения и улучшить качество жизни», – отметил генеральный директор концерна «Автоматика» Владимир Кабанов.

Короткая ссылка на материал: http://cnews.ru/link/n463931