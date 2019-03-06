«1С-ижтиси» автоматизировала работу с ФГИС «Меркурий» в «Морской звезде»

«1С-ижтиси» автоматизировала и ускорила работу с ФГИС «Меркурий» в «Морской звезде». Теперь компания работает с готовой платформой для взаимодействия с «Меркурием». По результатам проекта была значительно ускорена работа с ветеринарными сопроводительными документами (ВСД).

«Морская звезда» с 2014 г. занимается оптовыми продажами консервированной продукции, а также розничной торговлей морепродуктами в магазинах Москвы и России.

До автоматизации компания работала с ВСД только через веб-интерфейс ФГИС «Меркурий». В день приходилось оформлять около 100 ВСД, что требовало больших трудозатрат и сказывалось на скорости оформления продукции.

Было решено найти альтернативный метод работы. «Морская звезда» обратилась к «1С-ижтиси», о которой положительно отзывались клиенты. Уверенности прибавляли и проводимые ижевской компанией информационные онлайн-семинары.

В ходе проекта был внедрен и доработан модуль интеграции ФГИС с корпоративной системой «1С», а также обучены пользователи. Теперь у компании есть готовая платформа по работе с «Меркурием», которая позволила значительно ускорить работу с ВСД и избежать найма дополнительных сотрудников для работы с ними.

Генеральный директор «Морской звезды» Андрей Абалонин отметил: «Главные преимущества работы "1С-ижтиси": скорость реагирования специалистов, грамотность в решении вопросов, быстрая и качественная работа, доступное и понятное обучение. После внедрения сотрудничество было продолжено — мы не раз обращались за консультациями».

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