Ассоциация «Русский свет» ускорила процесс обработки первичных документов с помощью Legaldoc

«Русский свет», российский дистрибьютор электроборудования и комплектующих, автоматизировал документооборот при помощи Elewise Legaldoc.

Как для фирмы-дистрибьютора, для «Русского света» критична скорость обработки первичных документов, которая напрямую влияет на качество обслуживания клиентов и партнеров, а, следовательно, формирует имидж организации.

Для снижения временных и финансовых издержек, ассоциация приняла решение перевести работу с документами первичного учета в электронный вид и автоматизировать обработку этих документов. Ассоциации было важно решить поставленную задачу быстро и с минимальными усилиями. Поэтому было принято решение использовать готовый продукт.

Большое количество контрагентов потребовало возможности одновременной работы с несколькими операторами юридически значимого ЭДО и поддержки всех типов и форматов первичных документов.

«Мы выбрали Legaldoc, потому что он сразу давал возможность работы с ведущими операторами ЭДО, а также имел возможность автоматического ответа на требования ИФНС», — сказал Денис Пургин, директор по ИТ ассоциации «Русский свет».

Автоматизацию начали со входящего документооборота: получения входящих от контрагентов УПД (универсальный передаточный документ), сделали возможность поиска документов по грузополучателю, настроили механизм распределения документов на ответственных сотрудников, а также реализовали автосоздание кредиторских счетов-фактур из входящего документа.

В Legaldoc реализованы процессы электронного документооборота с контрагентами через четырех операторов: «Контур.диадок», СБИС, «Такском», «Сфера.курьер». Благодаря интеграции сотрудники предприятия могут работать непосредственно в Oracle e-Business Suite, вне зависимости от того, через какого оператора отправляется или получается документ.

Legaldoc позволяет принимать от ИФНС требования о предоставлении документов в части встречных и камеральных проверок, автоматически готовить на них ответ и отправлять в соответствии с требованиями законодательства. Автоматизированные процессы по входящим документам существенно ускорили обработку первичных документов, так как сейчас документ приходит в электронном виде, автоматически распознается и загружается в Oracle e-Business Suite.

Исходящие документы автоматически создаются и проходят необходимое согласование прямо в Legaldoc. Все документы являются юридически-значимыми и соответствуют всем требованиям и приказам Минфина РФ.

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