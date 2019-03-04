Подтверждена совместимость СЭД Documino и СУБД Postgres Pro

«Айди – технологии управления», разработчик ECM-платформы Documino, и Postgres Professional, разработчик системы управления базами данных Postgres Pro, объявили о совместимости своих программных продуктов.

По результатам технического тестирования выпущен сертификат совместимости платформы Documino с российской СУБД Postgres Pro версий 9.6 – 11.1. Ожидается, что решение будет востребовано у заказчиков из числа крупных производственных компаний.

«Обеспечив совместимость нашей СЭДО-платформы со всеми актуальными версиями СУБД Postgres Pro, мы серьезно продвинулись в задаче распространения нашего продукта на российском рынке. Именно такие шаги ведут к созданию обширной экосистемы ИТ-решений, сопоставимых с зарубежными по качеству, удобству эксплуатации и возможностям масштабирования», – отметил Михаил Егоров, заместитель генерального директора по стратегическому развитию компании «Айди – технологии управления».

«Мы рады, что перечень прикладного ПО, совместимого с СУБД Postgres Pro, пополнился платформой Documino, востребованной у российских заказчиков. Мы намерены развивать сотрудничество с компанией "Айди – технологии управления" и рассчитываем на высокие результаты», – отметил Иван Панченко, заместитель генерального директора Postgres Professional.

ECM-платформа Documino – собственная разработка «Айди – технологии управления», первый подобный продукт в линейке СЭД-решений системного интегратора. В феврале 2019 г. Documino вошла в Реестр отечественного ПО Минкомсвязи РФ. При разработке Documino особое внимание уделялось созданию масштабируемого хранилища документов, адаптированного к специфике управления контентом и корпоративными данными крупных, географически распределенных предприятий.

СУБД Postgres Pro – российская система управления базами данных, созданная компанией Postgres Professional на основе СУБД PostgreSQL. СУБД Postgres Pro входит в Единый реестр отечественных программных продуктов и выпускается в трех версиях: Standard, Enterprise, Certified (имеет сертификат ФСТЭК).

В долгосрочной перспективе отказ от ПО зарубежных вендоров может позволить компаниям экономить на внедрении отечественных решений. Также совместимость Documino и СУБД Postgres Pro решает задачи клиентской поддержки с учетом необходимости внесения корректировок и доработок в конфигурацию развернутого у клиента решения.

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