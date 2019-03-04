«БАРС.Образование» доступна для ПК «Эльбрус» и ОС «Альт»

Комплексная система «БАРС.Образование» (разработка «БАРС Груп») теперь доступна с рабочих мест, оснащенных отечественным персональным компьютером «Эльбрус» (от ИНЭУМ им. И.С. Брука) и российской операционной системой «Альт» (от «Базальт СПО»). Образовательные организации всех уровней – от детского сада до вуза – получили возможность полностью перевести сопровождение процессов обучения на отечественную программно-аппаратную платформу.

Аппаратная часть платформы представлена рабочей станцией «Эльбрус 801-РС», предназначенной для создания автоматизированных рабочих мест в системах с повышенными требованиями к информационной безопасности. Программная часть базируется на дистрибутиве «Альт Образование», в состав которого включены операционная система и большой набор прикладных программ для поддержки учебного процесса (офисный пакет, редакторы мультимедиа, обучающие программы и др.). Комплексное решение «БАРС. Образование» позволяет создать единое информационное пространство для организаций дошкольного, среднего, специального и дополнительного образования. В состав решения входят системы «Электронный детский сад», «Электронная школа», «Электронный колледж», портал «Электронное образование», «Аналитика» и «Мониторинг образования». Комплекс функционирует в 25 субъектах Российской Федерации.

«Тестирование, проведенное силами «БАРС Груп», подтвердило, что разработки компании способны работать на цифровых платформах нового поколения, поддерживая кроссплатформенность», – отметил Тимур Ахмеров, генеральный директор «БАРС Груп».

«Обеспечение технологической независимости начинается с использования отечественных процессоров, системного и прикладного ПО. Именно такой комбинации удалось достигнуть благодаря нашим совместным усилиям, – отметил Алексей Смирнов, генеральный директор «Базальт СПО». – Совместимость наших разработок открывает новые возможности по построению надежной и современной цифровой образовательной среды».

«БАРС Груп», «Базальт СПО» и ИНЭУМ им. И.С. Брука намерены развивать свое технологическое партнерство для создания различных программно-аппаратных комплексов, таких, как «Цифровое рабочее место директора», оснащенное компьютером с предустановленным программным обеспечением для руководителя школы.

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