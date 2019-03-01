«Яндекс» начал строительство второй очереди дата-центра во Владимире

«Яндекс» приступил к строительству второй очереди дата-центра мощностью 10 МВт в микрорайоне Энергетик во Владимире. Запуск объекта запланирован на 2020 г., сообщило агентство ТАСС.

С 2017 года во Владимире работает дата-центр мощностью 10 МВт. Благодаря вводу нового оборудования, мощность центра увеличится вдвое.

«Строительство второй очереди ЦОД (центра обработки данных, или дата-центра) "Яндекс" во Владимирской области на 10 МВт IT-нагрузки уже началось, запуск планируется в 2020 году. По расчетам компании, к этому времени первая очередь ЦОД [также на 10 мВт IT-нагрузки] будет загружена полностью», сказали в пресс-службе, не уточнив объем инвестиций в проект.

В сентябре 2017 г. «Яндекс» запустил собственный дата центр в микрорайоне «Энергетик», общий объем капитальных затрат в рамках инвестиционного проекта на момент запуска составил 2,5 млрд руб.

Модульность и масштабируемость проекта позволяют гибко и в относительно короткие сроки наращивать его мощности с ростом загрузки. Особенности владимирского ЦОД «Яндекса» - подключение по высоким напряжениям (110 кВт и выше) непосредственно к сетям национальных операторов по собственным кабельным линиям и подстанциям. Это важное преимущество с точки зрения надежности и доступности цены, пояснили в компании.