Softline перевела «Алкогольную сибирскую группу» на Microsoft Office 365

Softline завершила проект по миграции «Алкогольной сибирской группы» (АСГ) на Microsoft Office 365. Теперь вместо нескольких разнородных почтовых клиентов сотрудники заказчика используют единую платформу для совместной работы с документами, общения по электронной почте и с помощью мессенджеров. Модель подписки, по которой предоставляется Microsoft Office 365, позволит заказчику переориентировать часть ИТ-инфраструктуры на другие проекты, перевести часть затрат из капитальных в операционные и тем самым снизить стоимость владения решением.

Руководство одного АСГ обратилось к специалистам Softline с просьбой подобрать решение, которое позволит сотрудникам холдинга наладить коммуникацию между структурными подразделениями компании в рамках единой платформы. Это особенно важно для АСГ в условиях, когда бизнес компании растет высокими темпами, увеличивается количество сотрудников, усложняются задачи и расширяется география присутствия. Также унификация требовалась из соображений информационной безопасности (чтобы конфиденциальные документы не попали в общий доступ, например, через публичные файлообменники) и для упрощения поддержки коммуникационного сервиса.

Консультанты Softline, к которым АСГ обратилась для реализации проекта, предложили заказчику использовать Microsoft Office 365. Это решение помимо собственно сервиса электронной почты предлагает функциональность групповых чатов Teams, корпоративный мессенджер Skype for Business, хранилище One Drive, платформу SharePoint и другие сервисы.

Проект оказался довольно масштабным: миграция почти 1,5 тыс. рядовых сотрудников и руководителей подразделений с пяти разнородных почтовых систем продолжалась примерно три месяца, параллельно Softline обучал технический персонал наиболее эффективным пользовательским сценариям взаимодействия с Office 365. После миграции основной части команды АСГ на облачную платформу для интегрированных коммуникаций был переведен топ-менеджмент холдинга.

«Для нас это был интересный опыт. Ранее нашей команде еще не приходилось производить столь масштабную миграцию в такие сжатые сроки», – сказал менеджер направления по работе с ключевыми клиентами группы компаний Softline в регионах РФ Станислав Шивяков.

Облачная природа Office 365 помогла сэкономить на оборудовании и его поддержке силами заказчика, а также на серверном ПО. В распоряжении пользователя всегда находится новейшая версия офисного пакета. Кроме того, в настройках Office 365 есть функциональность, которая позволяет приостанавливать действие лицензий конкретных пользователей, например, на период отпусков или на время календарных праздников, и затем продлить использование Office 365 на соответствующий период.

«Мы довольны работой технических специалистов Softline, которые помогли быстро и качественно произвести масштабную миграцию персонала на новый сервис. Выбор Microsoft Office 365 был абсолютно правильным решением. На данный момент наши сотрудники пользуются всем многообразием решений этого облачного продукта. Главным преимуществом следует признать "бесшовность" процессов работы. Скажем, пользователь получает от своего руководителя документ, подключает к редактированию коллег, уточняет детали по документу в своей рабочей группе через Teams, согласовывает готовый вариант с руководителем, обсуждает с ним документ в мессенджере или по видеосвязи. При этом все участники процесса уверены, что они работают с правильным документом. Удобств добавила и кроссплатформенная сущность Office 365. Если раньше большинство работников могли получить доступ к почте только со стационарных компьютеров, то теперь появилась возможность быть на связи с любого мобильного устройства. Руководители компании особенно отметили преимущества Skype for Business и Teams, которые позволяют проводить рабочие встречи онлайн и эффективно организовать совместную работу», – отметил директор по информационным технологиям и безопасности «Алкогольной сибирской группы» Павел Горбатюк.