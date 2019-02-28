Сбербанк и «Эвотор» запустили бесплатный сервис «на_полке» для поставщиков и предпринимателей. Это бесплатная цифровая платформа для предпринимателей, которая соединяет поставщиков и представителей малого бизнеса напрямую для совершения закупок. Сервис позволяет в режиме онлайн получать информацию от поставщиков и производителей о необходимом товаре, сравнивать цены, выбирать наиболее выгодные условия, делать заказы на поставку товара, оформлять документы.

В настоящий момент на платформе уже собрано более 100 поставщиков различной продукции, среди которых Metro Cash & Carry, Coca-сola «HBC Евразия», «Пивдом», «Тайди сити», «Молочное дело», «Восток-Запад». В сервисе размещено более 60 тыс. наименований товаров в таких категориях, как продукты питания, бытовая химия, табак, алкоголь, зоотовары и другие.

Стать клиентом сервиса «на_полке» могут как клиенты других сервисов экосистемы Сбербанка, так и любые предприниматели – владельцы магазинов, палаток, кофеен, баров и ресторанов, а также салонов красоты, автосервисов и АЗС, стадионов и секций, свадебных салонов, музеев и театров и др.

По данным «Эвотор», сегодня в среднем менеджер небольшой торговой точки делает порядка 170 закупок в месяц у 30-50 поставщиков и тратит на это порядка 40 часов. C платформой «на_полке» заказ по всем поставщикам идет в «одном окне», таким образом предприниматели в два-три раза сокращают время на закупки, а также экономят до 30% стоимости товаров за счет возможности выбора различных предложений.

Комиссия сервиса с поставщиков составляет 2% от стоимости заказа.

Сервис «на_полке» работает в Москве и Московской области. По результатам пилота в феврале товарооборот составил 15 млн руб. До конца 2019 г. планируется выход в города-миллионники. Ближайшие регионы расширения работы сервиса – Краснодар и Нижний Новгород.