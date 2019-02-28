«Рокада мед» автоматизировала работу бэк-офиса с помощью систем «1С»

«Рокада мед», российская стоматологическая компания, при поддержке специалистов казанского офиса «1С-рарус» завершила проект по реновации бэк-офиса компании с помощью программ «1С:управление холдингом» и «1С:зарплата и управление персоналом 8». Новый комплекс систем охватил 50 рабочих мест. Новая функциональность позволила сократить время на анализ состояния бухгалтерского учета на 15%.

В связи с расширением компании и новыми задачами по ее развитию предприятию стала необходима информационная система, которая позволила бы более четко контролировать потоки движения денежных средств, а также оптимизировала бы управление центрами финансовой отчетности. В зависимости от потребностей финансового анализа бюджеты должны гибко формироваться в различных разрезах, оперативно отражать фактические данные и подчеркивать отклонения при план-фактном анализе согласно заложенным правилам. Существующая информационная система нуждалась в реновации в части бухгалтерского учета и обмена данными с фронт-офисом. С целью совершенствования информационной среды и в дальнейшем для перехода всех служб предприятия на платформу «1С» было принято решение о поэтапной замене программных продуктов. Первыми службами, которым предстояло перейти на новую систему, стали бухгалтерия, финансовый и кадровый отделы.

В итоге руководство «Рокада мед» выбрало «1С:управление холдингом» – систему, позволяющую развить функциональность казначейства, бюджетирования, валютного контроля, и «1С:зарплата и управление персоналом 8» – продукт для автоматизации кадрового и зарплатного учета.

Результаты проекта: разработан новый механизм обмена данными между «1С:управление холдингом» со сторонними системами автоматизации оперативного контура, позволяющий в пользовательском режиме, без привлечения разработчиков изменять правила сопоставления данных и логику обмена. Это помогает ИТ-службе «Рокада мед» самостоятельно вносить изменения в соответствии с требованиями, поступающими от финансовой службы, что позволяет экономить бюджет подразделения; разработанные механизмы интеграции подключаются напрямую к информационной системе фронт-офиса. Это позволяет выполнять выгрузку нескольких тысяч документов не ежемесячно, как это было ранее, а ежедневно. Данный механизм повышает оперативность получения информации об изменениях в бюджете доходов и расходов. Периодичность обмена регулируется регламентным заданием, а результат выгрузки формируется в виде отчета; опытно-промышленная эксплуатация продукта началась через два месяца после старта проекта. Первые месяцы работы в типовом решении продемонстрировали достоинства предлагаемых сервисов. Сервис «1С:контрагент» помогает контролировать корректность юридических реквизитов, что позволило в сжатые сроки нормализовать справочник контрагентов. «Досье контрагента» оценивает риски при работе с партнерами. Типовая функциональность «Экспресс-проверка ведения учета» на 15% сократила время на анализ состояния бухгалтерского учета; в системе реализована комиссионная схема работы с клиентами и партнерами. Это позволило на 20% сократить время сотрудников на оформление документов по договорам комиссии; разработана процедура выверки начисления налога на добавленную стоимость с «Авансов полученных» для детального анализа начислений. Обработка упростила сверку корректности начисления НДС; сформированы единые правила сбора показателей в соответствии с потребностями предприятия, а также ключевые бюджетные формы БДР и БДДС. На основании фактических данных бухгалтерского учета формируются сравнительные план-фактные отчеты, учитываются отклонения в процентном и натуральном выражении; внедрение программного продукта «Зарплата и управление персоналом» позволило в комплексе автоматизировать задачи, связанные с расчетом зарплаты персонала и реализацией кадровой политики.

Светлана Малкова, финансовый директор «Рокада мед», сказала: «Мы понимаем, что для сохранения лидерства на рынке и эффективного достижения своих целей, необходимо совершенствовать свои внутренние бизнес-процессы и в том числе систему автоматизации. Внедрение комплекса программных продуктов "1С:управление холдингом" и "1С:зарплата и управление персоналом 8" позволило поднять работу бэк-офиса нашей компании на новый уровень – улучшить качество и стабильность работы, сократить сроки закрытия месяца. В дальнейшем мы планируем развитие системы для решения новых задач».