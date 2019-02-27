«Швабе» представил новые энергоэффективные уличные светильники

Холдинг «Швабе» госкорпорации Ростех представил новую уличную светотехнику, которая позволит городам снизить энергопотребление на четверть. Серийное производство изделий и выход на рынок запланированы в течение года.

Модель ДКУ4 с улучшенными светооптическими характеристиками предназначена для установки на улицах, дорогах и площадях. По предварительному плану, серийный выпуск начнется в 2019 году, тогда же изделия поступят на рынок.

Ключевые особенности модели ‒ возможность регулировки яркости в широком диапазоне и спектр модификаций изделия с разной цветовой температурой. Первое позволяет менять интенсивность освещения в зависимости от времени суток, внешней освещенности и плотности транспортных потоков, второе ‒ использовать светильники с учетом специфики городской среды.

«Это новейшая разработка в линейке ДКУ. Благодаря современным светодиодам она ярче предыдущих моделей серии и на 25% энергоэффективнее. Увеличение доли российских комплектующих сокращает затраты на обслуживание и ремонт. Срок службы нового светильника превышает 12 лет», ‒ отметил заместитель генерального директора «Швабе» Иван Ожгихин.

Новую линейку разрабатывает Уральский оптико-механический завод имени Э. С. Яламова (УОМЗ) Холдинга «Швабе». Светотехническая продукция завода эксплуатируется практически в каждом городе России, включая Москву, Екатеринбург, Нижний Тагил и Санкт-Петербург. С 2010 года там установлено более 230 тыс. единиц осветительной техники. Она также пользуется спросом в странах СНГ, включая Киргизию, Туркменистан, Таджикистан, Молдову, Армению, а также в Бурятии и Латвии, улицы которых освещает порядка 10 тыс. единиц соответствующих приборов.