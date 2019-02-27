Реестр отечественного ПО пополнился российской ЕСМ-платформой Documino

Отечественная ECM-платформа Documino, разработанная системным интегратором «Айди – технологии управления» на базе свободного программного обеспечения, включена в «Единый реестр российских программ для ЭВМ и баз данных» Минкомсвязи России.

Платформа Documino разработана системным интегратором «Айди – технологии управления» как ответ на растущую тенденцию к импортозамещению на отечественном ИТ-рынке. В основе платформы – полностью российские технологии, а также компоненты свободного ПО. Для интегратора, работающего преимущественно с крупными энергетическими предприятиями с государственным участием, было важно обеспечить отечественное происхождение внедряемых ИТ-решений.

«Некоторые аналитики рынка говорят о спаде интереса к импортозамещению, но на деле мы видим совсем другую тенденцию. Крупный отраслевой бизнес и тем более заказчики из государственного сектора все чаще отдают предпочтение отечественным решениям. Более того, мы замечаем, как растет число проектов по замене западного ПО на российские системы – и я вижу две основные причины, почему так происходит. Во-первых, отечественные технологии постепенно приближаются к уровню международных – пока не во всех, но во многих ИТ-сферах. "Зарубежное" перестает быть знаком качества в ИТ. Во-вторых, отечественные поставщики скромнее в формировании цены на свои решения, платформы и лицензии», – сказал Роман Коновалов, генеральный директор «Айди – технологии управления».

Российское законодательство в области оформления и управления документами довольно часто меняется и отличается от общемировых стандартов. Российские решения разрабатываются с учетом нормативных требований в регионе – это позволяет заказчикам экономить на локализации ИТ-систем и их адаптации к условиям работы в РФ.

Платформа Documino, разработанная «Айди – технологии управления», также локализована под требования российского регулятора и предназначена в первую очередь для разработки ECM-решений на базе открытого программного обеспечения. При разработке платформы особое внимание уделялось созданию масштабируемого хранилища документов, адаптированного к специфике управления контентом и корпоративными данными крупных, географически распределенных предприятий. При этом подчеркивается, что платформа Documino и решения на ее основе не имеют ограничений по интеграции с внешними сервисами или выбору системы хранения данных. Благодаря универсальному API Documino способна взаимодействовать с чем угодно.

«Благодаря простой расширяемой архитектуре решения на базе Documino способны легко масштабироваться и выдерживать постоянное увеличение нагрузки. Это особенно актуально для тех заказчиков, которые часто сталкиваются с экспоненциальным ростом числа обрабатываемых документов или пользователей СЭД, испытывая неудобства от деградации быстродействия. При этом ниша отечественных СЭД в России пока освоена не полностью. Поэтому мы решили выйти на рынок с платформой Documino. Благодаря тому, что платформа внесена в реестр отечественного ПО, а значит, рекомендована для закупки в госструктурах, надеемся увидеть серьезный скачок спроса на наш продукт», – отметил Роман Коновалов.

«Единый реестр российских программ для ЭВМ и баз данных» предназначен для расширения применения отечественных технологий в госсекторе и поддержки российских разработчиков ПО. ИТ-продукты, попавшие в реестр, подтверждают свое российское происхождение.