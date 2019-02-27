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28 февраля стартует онлайн-конференция QTECH, в рамках которой запланирована презентация по решениям для образовательных, медицинских учреждений и администраций регионов.

На мероприятии будут представлены комплексные схемы сетевых решений, систем видеонаблюденения и организации интернет-доступа на объектах социальной сферы.

Также российский разработчик телекоммуникационного и сетевого оборудования QTECH расскажет о реализованных проектах в рамках национальной программы «Цифровая экономика» и «Безопасный город».

Если тема Вам интересна, зарегистрируйтесь сегодня! Количество мест ограничено.

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Онлайн-конференция QTECH состоится 28 февраля 2019 года

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