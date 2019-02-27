Mastercard и Cardsmobile запустили универсальную платформу токенизации

Mastercard и российская компания Cardsmobile представили универсальную платформу токенизации, работающую на базе Mastercard Digital Enablement Service (MDES). Новая платформа предоставляет банкам-эмитентам любой страны мира сервис по переносу существующих и выпуску новых карт Mastercard как в смартфоны своих клиентов, так и в носимые умные устройства, поддерживающие технологию бесконтактной оплаты – брелоки, ювелирные украшения с микрочипами, ключи от машины, часы и другие гаджеты.

Представленное решение Cardsmobile прошло сертификацию Mastercard как открытый кошелек и агрегационная платформа. На сегодняшний день достигнуты договоренности о подключении к сервису целого ряда российских банков.

Первыми к платформе Cardsmobile подключились несколько производителей носимых устройств: ISBC с линейкой продуктов AIRTAG Pay, Rosan Diamond с эксклюзивными украшениями и PayRing с электронными кольцами. На стенде Mastercard впервые представлены ювелирные кольца из драгоценных металлов с платежной функциональностью — запатентованная разработка PayRing, запущенная на платформе Cardsmobile. До этого момента на рынке были доступны только керамические изделия.

Дмитрий Тартышев, директор по развитию бизнеса Mastercard в России, сказал: «Во всем мире мы работаем над тем, чтобы как можно шире были доступны современные платежные технологии и решения. В России, одном из самых динамичных и инновационных рынков, мы активно сотрудничаем с ведущими технологическими компаниями, чтобы у держателей карт Mastercard была возможность платить там, тогда и тем способом, который им удобен. Cardsmobile является нашим стратегическим партнером в этой области, и мы рады объявить о запуске универсальной платформы для токенизации карт, у которой есть все возможности для глобального масштабирования».

Кирилл Горыня, CEO Cardsmobile, отметил: «Наша компания является стратегическим партнером Mastercard в области развития бесконтактных платежей в России уже более шести лет. Технологии Cardsmobile делают бесконтактную оплату доступной для миллионов держателей карт Mastercard в России, а теперь мы рады представить новое решение — универсальную платформу токенизации платежных карт, не имеющую географических ограничений. Мы открыты для сотрудничества и приглашаем как российские и зарубежные банки-эмитенты, так и производителей носимых устройств подключаться к сервису».

Сергей Лазарев, СЕО PayRing, сказал: «PayRing задает стандарты платежных устройств нового поколения. Мы одними из первых в мире воплотили идею оплаты картой в таком удобном форм-факторе как ювелирное кольцо. Наша миссия — предоставить банкам-эмитентам платежных карт и их клиентам удобный и безопасный инструмент для оплаты покупок и услуг. Совместно с Mastercard и Cardsmobile мы предлагаем современный индивидуальный продукт, защищенный передовыми стандартами безопасности платежей и обладающий эстетическими достоинствами».