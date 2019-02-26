Dell EMC начинает российские продажи серверов PowerEdge на AMD EPYC

Dell EMC объявляет о начале продаж на российском рынке новых серверов на базе процессоров AMD EPYC: PowerEdge R6415, PowerEdge R7415 и PowerEdge R7425. Эти стоечные серверы, предназначенные для программно-определяемых сред, граничных (периферийных) и высокопроизводительных вычислений (HPC), позволяют удовлетворить повышенные требования к рабочим нагрузкам современного центра обработки данных. Новинки представляют собой хорошо масштабируемые платформы с выдающимися показателями совокупной стоимости владения (TCO).

«Наши серверы являются основой современных ЦОД во всем мире, поэтому наши заказчики ожидают от Dell EMC ускоренных темпов внедрения серверных инноваций, — сказал Михаил Орленко, руководитель департамента серверных и сетевых решений Dell EMC в России, Казахстане и Центральной Азии. — Все больше организаций внедряют в эксплуатацию программно-определяемые и IoT решения, поэтому им необходимы высокопроизводительные и гибкие вычисления как в ядре ЦОД, так и на границе сети. Новые серверы Dell EMC разработаны именно для решения подобных задач, одновременно помогая снизить совокупную стоимость владения».

Инновационные технологии процессоров AMD EPYC и серверов Dell EMC PowerEdge позволяют получить вычислительные возможности, которые оптимально отвечают требованиям новых рабочих нагрузок. Процессоры AMD EPYC с поддержкой до 32 ядер (64 потоков), 8 каналов памяти и 128 линий PCIe обеспечивают гибкость, производительность и функции безопасности для современных программно-определяемых систем.

«Мы рады снова сотрудничать с Dell EMC и интегрировать наши процессоры AMD EPYC с серверами PowerEdge 14-го поколения, чтобы обеспечить улучшенную масштабируемость и высокие показатели ТСО, — отметил Форрест Норрод (Forrest Norrod), старший вице-президент и генеральный менеджер подразделения Datacenter and Embedded Solutions Business Group (DESG) компании AMD. — Серверы Dell EMC созданы специально для рабочих нагрузок нового типа, таких как программно-определяемые хранилища (SDS) и гетерогенные вычисления. Новинки Dell EMC полностью используют возможности процессоров AMD EPYC. И это партнерство — только начало. Мы работаем над созданием решений, которые откроют следующую главу в развитии возможностей центров обработки данных и роста этого направления».

Рабочие нагрузки определяют новые системные требования и функции, способствуют развитию и внедрению таких технологий, как NVMe, FPGA и базы данных в оперативной памяти (in-memory). Серверы PowerEdge R6415, R7415 и R7425 рассчитаны на масштабирование по мере увеличения рабочих нагрузок клиентов и обладают гибкостью для поддержки современного центра обработки данных.

Как и все серверы PowerEdge 14 поколения, эти системы предлагают масштабируемую бизнес-архитектуру и интеллектуальную автоматизацию с поддержкой управления средствами iDRAC9 и Quick Sync 2. Интегрированная безопасность, как всегда, является приоритетом, а встроенные функции безопасности киберустойчивой архитектуры серверов Dell EMC PowerEdge защищают предприятия и данные клиентов в течение всего срока службы сервера.

Новые серверы оснащаются оперативной памятью емкостью до 4 ТБ. Она увеличена для улучшенной поддержки систем управления базами данных (СУБД) и большей гибкости при поддержке аналитических нагрузок. Дополнительно серверы оптимизированы для следующих сред.

Граничные вычисления. Универсальная конфигурируемая односокетная (до 32 ядер) система Dell EMC PowerEdge R6415 в корпусе 1U предоставляет возможности сверхплотных и горизонтально-масштабируемых вычислений. Гибкость хранения обеспечивают до 10 накопителей PCIe NVMe.

Программно-определяемые (конфигурируемые) системы хранения данных. Односокетная система Dell EMC PowerEdge R7415 в корпусе 2U является первой серверной платформой на базе процессоров AMD EPYC, сертифицированной как узел VMware vSAN Ready Node. Она обладает до 20% лучшей совокупной стоимостью владения на кластер из четырех узлов при развертывании vSAN на границе сети. Обладая 128 линиями PCIe, сервер обеспечивает увеличенную полосу пропускания трафика «восток/запад» для поддержки облачных вычислений и виртуализации. Кроме того, благодаря емкости оперативной памяти до 2 ТБ и наличию до 24 накопителей NVMe клиенты могут повысить эффективность хранения и быстро масштабировать его при цене, существенно меньшей стоимости традиционного хранилища.

Высокопроизводительные вычисления (HPC). Двухсокетный сервер Dell EMC PowerEdge R7425 обеспечивает повышение производительности до 24% по сравнению с сервером HPE DL385 при поддержке контейнеров, гипервизоров, виртуальных машин и облачных вычислений и абсолютный прирост производительности до 25% для рабочих нагрузок HPC, таких как задачи вычислительной гидродинамики (CFD). Имея до 64 ядер, он имеет высокую пропускную способность и предусматривает возможности создания конфигураций высокой плотности с GPU/FPGA. В стандартных тестах этот сервер с превосходной пропускной способностью оперативной памяти и высокой плотностью ядер показал отличные результаты в широком диапазоне рабочих нагрузок HPC.