ZTE представила новые интегрированные решения для интернета вещей

ZTE, поставщик телекоммуникационных систем, а также решений в сфере мобильных технологий для корпоративного и потребительского рынка, представила новые интегрированные решения для интернета вещей (IoT), мобильных широкополосных сетей (MBB) и интернета транспортных средств (IoV) в трех основных направлениях: «Человек», «Семья» и «Транспорт». Также компания представила абонентское оборудование 5G (СРЕ), предназначенное для установки в помещениях, которое работает с новейшим протоколом Wi-Fi (802.11ax) и домашними сетями Ethernet 10G со скоростью загрузки до 2 Гбит/с.

Сейчас, когда 5G уже близко, к 2020 г. во всем мире будет более 50 млрд устройств с постоянным подключением к сети. Широкомасштабная коммерциализация 5G обеспечит высокие скорости передачи данных, низкую задержку и высокую пропускную способность сетей, а вместе с этим и более активное развитие сегмента интернета вещей.

ZTE разрабатывает решения для интернета вещей в трех вертикалях: «Человек», «Семья», «Транспорт». В направлении «Человек» ZTE работает над трекерами, которые можно использовать для людей, а также для животных или вещей, которые люди часто теряют, например, для багажа. Эти трекеры способны отправлять оповещения в режиме реального времени, что позволит защитить пользователей от чрезвычайных ситуаций или потери имущества. В направлении «Семья» ZTE работает над устройствами для дома с поддержкой сетей 5G, колонками и камерами наблюдения с ИИ, повышающими уровень безопасности жилищ. Также компания уделяет большое внимание будущему транспорта и разрабатывает такие интеллектуальные решения, которые облегчают использование продуктов ADAS (современные системы содействия управлению транспортным средством), как видеорегистраторы и электронные системы оповещения о дорожных происшествиях.

Помимо разработки разнообразных решений для интернета вещей ZTE сотрудничает с ведущими компаниями в этой отрасли, крупнейшими операторами мобильной связи и производителями устройств по всему миру, чтобы ускорить процесс стандартизации и развитие сферы интернета вещей