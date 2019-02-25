Начата разработка отечественной платформы промышленных компьютеров

«Базальт СПО», «Байкал Электроникс» и «Хамстер роботикс Инжиниринг» объединили усилия для разработки первой российской платформы промышленных компьютеров. В составе платформы – вычислительная техника на основе процессора BE-T1000 («Байкал-Т1») и операционные системы «Альт» для серверов и рабочих станций. Разработчики уверены, что эти изделия найдут широкое применение на отечественных предприятиях, предъявляющих высокие требования к надежности и безопасности компонентов ИТ-инфраструктуры и заинтересованных в реализации программ импортозамещения. Начальный объем продаж планируется от 1 тысячи компьютеров в месяц, задача на ближайшие 2 года – увеличить его до 10 тысяч в месяц.

Процессоры «Байкал-Т1» обеспечат производительность и устойчивость работы промышленных высоконагруженных компьютеров, которые могут эксплуатироваться в неблагоприятных условиях производственных помещений. Операционные системы семейства «Альт» создадут безопасную среду для работы с корпоративными данными за счет встроенных средств защиты информации. Компания «Базальт СПО», создающая «Альт», имеет лицензии ФСТЭК на деятельность по разработке и производству средств защиты конфиденциальной информации, а также на деятельность по технической защите конфиденциальной информации (рег. № 1612 и 3025 от 16 сентября 2016 года).

Павел Кривозубов, руководитель направления «Робототехника и искусственный интеллект» Фонда Сколково, подчеркнул значимость реализации данного проекта в рамках программы обеспечения технологической независимости и развития российского сегмента промышленных компьютеров, которые можно применять в различных инновационных разработках в промышленности и других сферах.

Руководители «Хамстер Роботикс Инжиниринг», Роман Бурмистров и Владислав Стаин выразили уверенность в успешном развитии проекта, так как совместный продукт не только решает задачи миграции с зарубежных программных и аппаратных средств на отечественные, но и имеет конкурентные преимущества – такие, как цена и надежность. Роман Бурмистров также рассказал, что операционные системы «Альт» и в дальнейшем будут использоваться в других разработках «Хамстер Роботикс» на базе процессоров «Эльбрус» и «Байкал».

Алексей Новодворский, заместитель генерального директора «Базальт СПО», отметил: «Разработка решений для промышленного сектора – важное стратегическое направление для «Базальт СПО». У нас уже сейчас есть полная линейка безопасных высокотехнологичных продуктов для архитектуры «Байкал-T1», и мы будем обеспечивать их длительный жизненный цикл. Вместе с коллегами из «Хамстер Роботикс» и «Байкал Электроникс» сделаем все возможное для успеха проекта. Надеюсь, что скоро наш программно-аппаратный комплекс будет работать на большинстве отечественных заводов».

«Мы прикладываем большие усилия, чтобы решения на базе процессоров семейства «Байкал» стали оптимальным выбором для разработчиков отечественных аппаратных систем и программных прикладных продуктов. Я рад, что наш продукт лежит в основе тесного взаимодействия «Хамстер Роботикс» и «Базальт СПО». Очень надеюсь, что число успешных проектов разработки в нашей стране будет расти по экспоненте», — сказал Михаил Махсон, генеральный директор «Байкал Электроникс».

«Базальт СПО», «Хамстер Роботикс Инжиниринг» и «Байкал Электроникс» намерены в дальнейшем расширять спектр совместных программно-аппаратных решений и обеспечивать их совместимость с российским разнопрофильным программным обеспечением.