HP представила DaaS-услугу HP TechPulse по управлению аналитикой

HP Inc. на выставке MWC объявила об усовершенствовании услуги Device as a Service (DaaS), которая призвана удовлетворить спектр запросов клиентов и партнеров в области современного управления ИТ. HP представляет услугу по управлению аналитическими данными и отчетами HP TechPulse, а также сообщает о доступности программы HP DaaS для устройств Apple на территории Европы, расширении поставок вендинговых автоматов HP Tech Café Market и создании центров обслуживания Walk-Up по всему миру.

«Сегодня компании все чаще нанимают сотрудников, работающих дистанционно и в условиях высокой мобильности. Современные решения по управлению ИТ призваны упростить коммерческим организациям процесс обеспечения персонала подходящими устройствами для работы, предоставить менеджменту необходимую аналитику и обеспечить гибкость бизнеса. Поэтому HP продолжает развивать свои решения, опираясь на информацию, полученную от клиентов и партнеров, чтобы гарантировать удовлетворение потребностей их бизнеса», — отметил Билл Ави, руководитель подразделения персональных потребительских систем HP Inc.»

Технология HP TechPulse отслеживает и прогнозирует состояние устройств, позволяя заказчикам и партнерам более эффективно управлять ими на базе разных ОС. HP продолжает развивать эту технологию, добавляя новые услуги по управлению аналитическими данными и отчетами, которые помогают клиентам лучше контролировать и планировать ИТ-ресурсы.

Прогнозная аналитика для устройств Android и Mac дополняет возможности DaaS и поддерживает несколько ОС, помогая эффективно решать проблемы, связанные с жестким диском и аккумулятором. Технология TechPulse для устройств Mac теперь информирует о перегреве, предвосхищая негативные последствия для пользователя.

Отчет о совместимости обновления аппаратного обеспечения с Windows 10 помогает осуществить переход на Windows 10 с последующим прекращением поддержки Windows 7. Улучшенные инвентаризационные отчеты с возможностью ручного добавления устройств, что помогает отделу ИТ эффективнее управлять номенклатурой техники. Улучшенный отчет BIOS помогает клиентам выявлять потенциальные уязвимости в BIOS.

Поддержка интеграции телеметрии Microsoft призвана дать клиентам более полное представление о своем компьютерном парке и помогает извлечь максимальную пользу из вложенных инвестиций.

Вендинговые автоматы HP Tech Café Market и центры обслуживания Walk-Up – это безопасное решение, которое позволяет сократить время простоев и сделать устройства доступными для сотрудников клиента. Они помогают ИТ-специалистам улучшить качество предоставления услуг и упростить работу сотрудников. HP Tech Café Market и Walk-Up теперь доступны в более чем 60 странах, обеспечивая интеграцию и автоматическое пополнение парка смарт-устройств и аксессуаров.

Обновления технологии HP TechPulse будут доступны по всему миру с марта 2019 года. Услуга HP DaaS для устройств Apple теперь доступна в США и 20 европейских странах. Вендинговые автоматы HP Tech Café Market появятся в более чем 60 странах в марте 2019 года.