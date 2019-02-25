ГК «Рамакс» стала официальным партнером Swiss Aviation Software

Группа компаний «Рамакс» стала официальным партнером Swiss Aviation Software Ltd. (Swiss-AS), разработчика AMOS – наиболее популярной в мире системы для управления ТОиР. Это первый в истории Swiss-AS случай установления партнерства с российской компанией.

AMOS является комплексным и полностью интегрированным программным решением по ТОиР для управления постоянной летной годностью и техническим обслуживанием воздушных судов. Основными характеристиками, выделяющими AMOS среди аналогичных продуктов, являются высокий уровень интеграции и функциональная глубина системы в совокупности с легкостью ее использования.

Функционал AMOS достаточен для удовлетворения потребностей авиакомпаний и провайдеров услуг ТОиР любого типа и размера в таких областях, как техническое обслуживание воздушных судов, техническое обслуживание компонентов, планирование, управление складским хозяйством, планирование ресурсов и логистика. Решение также соответствует существующим авиационным стандартам.

Установление партнерства ГК «Рамакс» с компанией Swiss-AS является признанием опыта и высокого профессионального уровня «Рамакс» в области авиационных проектов, относящихся к сфере AMOS. Получив статус партнера, ГК «Рамакс» подтвердила свои возможности в поддержке существующих и будущих клиентов в авиационной отрасли на конкурентном рынке. Группа компаний «Рамакс» продемонстрировала свою готовность решать широкий круг задач, связанных с внедрением и эксплуатацией AMOS.

Проект «Рамакс» по внедрению AMOS в ПАО «Аэрофлот» был выбран проектом года в области технического обслуживания в секторе транспорта и завоевал престижную награду Global CIO. Основная цель реализации проекта AMOS состояла в обеспечении успешного выполнения всех процессов технического обслуживания и поддержания постоянной летной годности воздушных судов в рамках единой системы (AMOS) и органичной интеграции AMOS с ERP системой «Аэрофлота» - SAP.

Архитектура решения позволяет «Аэрофлоту» масштабировать систему для обслуживания растущего парка воздушных судов, а также использовать выгоды глубокой интеграции с другими IT системами, такими как SABRE, SAP ERP и «Надежность».

На заключительных этапах проекта были проведены комплексные пользовательские приемочные испытания в совокупности с несколькими итерациями миграции данных на основе жестких количественных и качественных критериев, которые были признаны выполненными, что обеспечило начало производственной эксплуатации AMOS в ПАО «Аэрофлот».

Внедрение системы AMOS позволило повысить производительность труда в затронутых подразделениях на 4%.

Благодаря функциональным возможностям AMOS в управлении материальными ресурсами и планировании, интеграции AMOS с SAP и высокому качеству данных, что стало результатом тщательной их миграции, эффективность планирования и отслеживания потоков материалов возросла на 3-4%, что эквивалентно 130-175 миллионам рублей.

Будучи одним из ведущих российских поставщиков IT-сервисов для авиационной отрасли, «Рамакс» обладает обширным опытом в реализации программных решений в гражданской авиации. Состоявшаяся аккредитация в качестве партнера Swiss-AS открывает перед «Рамакс» возможности для оказания поддержки новым и будущим клиентам AMOS в России и странах СНГ совместно со Swiss-AS.

Внедрение AMOS в российских авиакомпаниях позволяет снизить затраты на MRO-сервисы за счет оптимизации складского хозяйства и процессов материально-технического снабжения, планирования технического обслуживания и интеграции AMOS с другими системами авиакомпании для оптимизации бизнес-процессов.

Группа компаний «Рамакс» - это технологический консорциум, обладающий уникальными компетенциями в таких областях, как повышение эффективности бизнес-процессов, создание и модернизация корпоративных порталов, информационная безопасность, бизнес-аналитика, Big Data («большие данные»), а также реализация и поддержка таких программных решений от SAP, IBM, Cisco, Microsoft, Celonis, Inform, Lufthansa Systems. Основные клиенты Группы «Рамакс» - такие компании, как «Аэрофлот», «ВТБ24», «Почта России», "Мегафон», авиакомпания «Россия», группа компаний «Автодор», «Мираторг» и ряд других ведущих российских компаний. Офисы «Рамакс» расположены в Москве и Санкт-Петербурге.