«Цифровые технологии» и «Ред Софт» подтвердили совместимость своих продуктов

«Цифровые технологии» и «Ред Софт» завершили тестовые испытания совместимости программы «КриптоАРМ ГОСТ» с операционной системой РЕД ОС. По итогам тестирования был подписан сертификат, свидетельствующий о корректности работы «КриптоАРМ ГОСТ» с операционной системой РЕД ОС 7.1 МУРОМ.

ПО «КриптоАРМ ГОСТ» — программа для создания и проверки электронной подписи, а также защиты данных посредством шифрования. Отличительной особенностью «КриптоАРМ ГОСТ» является возможность ее использования на операционных системах Linux, входящих в Единый реестр российских программ для ЭВМ и баз данных. Программа поддерживает стандарты для электронной подписи и хеширования ГОСТ Р 34.10-2012 и ГОСТ Р 34.11-2012.

«КриптоАРМ ГОСТ» широко используется в качестве автономного рабочего средства подписи для осуществления юридически значимых действий по передаче электронных документов в различные государственные ведомства и учреждения.

РЕД ОС — многопользовательская, многозадачная операционная система общего назначения для серверов и рабочих станций, предоставляющая универсальную среду для использования прикладного программного обеспечения. Продукт обладает сертификатом ФСТЭК России (№4060, от 12.01.2019), что подтверждает его соответствие требованиям информационной безопасности и допускает его применение в государственных информационных системах. РЕД ОС зарегистрирована в Едином реестре российских программ для ЭВМ и баз данных Минкомсвязи России (№3751).

«Мы разделяем с нашими коллегами из компании «Ред Софт» стремление создавать качественные российские продукты, обеспечивающие соблюдение современных требований по информационной безопасности», - отметил Александр Курзенев, директор «Цифровых технологий».

«Регулярные тестирования на совместимость в рамках партнерской программы позволяют Ред Софт быть гибкими в том, что касается предложения для заказчиков. Больше партнеров, больше вариантов, больше решений. Цифровые технологии - это команда профессионалов. Мы хорошо сработались и будем активно развивать нашу дружбу»,- сказал заместитель генерального директора «Ред Софт» Рустам Рустамов.