РЦИТ Якутии вдвое снизил затраты на обработку обращений благодаря переходу на Naumen Service Desk

Naumen объявила о завершении проекта по внедрению отечественной платформы Naumen Service Desk в Республиканском центре инфокоммуникационных технологий Якутии (ГБУ РС (Я) «РЦИТ»). С переходом в новую автоматизированную систему клиент отметил повышение прозрачности и уровня контроля обслуживания пользователей. Проект выполнен специалистами РЦИТ при консультационной поддержке Naumen.

РЦИТ предоставляет широкий спектр ИТ-услуг органам государственной власти и органам местного самоуправления Республики Саха (Якутия), а также обслуживает заявки юридических и физических лиц.

«Мы оказываем услуги около 5 тыс. пользователям. Благодаря внедрению отечественной системы Naumen Service Desk обеспечена максимальная экономия и оптимизация рабочего процесса, что позволяет быстрее достигать необходимого результата. Так, затраты на обработку обращений удалось сократить в два раза, – отметила Мария Щедрина, заместитель начальника единой службы технической поддержки РЦИТ. – За счет сокращения времени обслуживания заявок по возникшим проблемам повысилась лояльность клиентов».

На базе Naumen Service Desk автоматизировано 120 рабочих мест. В новой системе сегодня работают более 70 специалистов РЦИТ. С помощью инструментов в среднем ежемесячно обрабатываются свыше 2 тыс. заявок, которые поступают через разные каналы: личный кабинет системы (портал самообслуживания), по телефону контактного центра и электронной почте. Для каждого запроса в зависимости от его содержания устанавливается приоритетность и назначается ответственный специалист РЦИТ для исполнения.

Одним из востребованных каналов взаимодействия пользователей со службой поддержки является реализованный в новой системе современный портал самообслуживания. Он имеет простой в использовании интерфейс, а также ряд других преимуществ. При регистрации заявки о возникновении инцидента через портал в техподдержку мгновенно поступает уведомление. Пользователи имеют возможность контролировать статус заявки в онлайн-режиме с получением информации об исполнителе и сроках устранения инцидента.

«C переходом на решение Naumen мы получили не только удобный для клиентов и для специалистов РЦИТ портал самообслуживания, но и гибкую автоматизированную отчетность, доступность базы знаний. Таких возможностей не было в прежней системе, которая не отвечала нашим требованиям, была крайне сложна и не гибка в доработке, – сказала Мария Щедрина. – Мы довольны новой системой. В ходе внедрения специалисты Naumen при необходимости оперативно оказывали консультационную поддержку».

В ходе проекта автоматизированы основные ИТ-процессы: управление инцидентами, запросами на обслуживание, изменениями, уровнем обслуживания. Реализованы интеграции платформы Naumen Service Desk со смежными системами – службой каталогов Active Directory, с биллинговой системой BGBilling и системой телефонии. За счет тесного взаимодействия систем между собой обеспечивается оперативный обмен данными и удобство работы с заявками в единой автоматизированной среде.

В настоящий момент система находится в промышленной эксплуатации. В ближайшее время планируется полностью разработать «Базу знаний» с возможностью поиска информации о часто встречающихся инцидентах с инструкциями по их устранению.

«Заказчики из госсектора все чаще для замены устаревшего программного обеспечения выбирают проверенные отечественные решения, которые не только внесены в единый реестр российского ПО, но и приносят реальную экономическую выгоду. Проект РЦИТ является очередным подтверждением успешного перехода на Naumen Service Desk», – сказал Максим Голованов, менеджер по продажам программных продуктов Naumen.