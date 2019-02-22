«Росэлектроника» протестирует «умный» комплекс для контроля гололедных и метеонагрузок на воздушных ЛЭП

Холдинг «Росэлектроника» госкорпорации «Ростех» объявил о начале тестирования автоматизированных информационных систем контроля гололедных и метеорологических нагрузок на воздушных линиях электропередачи. «Умный» комплекс позволит своевременно выявлять образование ледяной корки на проводах, грозозащитных тросах и оперативно информировать аварийные службы.

В состав системы контроля входят датчики гололедной нагрузки, температуры и влажности воздуха, скорости и направления ветра, а также датчик температуры проводов и грозотроса. По каналам беспроводной связи информация с датчиков посредством GSM-модема передается в диспетчерский центр. Комплекс также включает приложение для мобильных устройств, наглядно отображающее информацию и оперативно информирующее оператора о возникновении нештатной ситуации.

«Гололедные аварии на воздушных линиях электропередачи являются одними из наиболее трудноустранимых: в непогоду их сложно обнаружить, обследование линий затруднено из-за бездорожья и разбросанности аварийных участков. При этом последствием таких аварий может быть отключение целых районов, что в условиях плохой погоды и низких температур может привести к чрезвычайным ситуациям. Внедрение «умных» систем мониторинга позволяет электросетевым компаниям следить за состоянием линий электропередачи без выезда на место. Необходимая информация для точного и своевременного предотвращения аварийных ситуаций поступает операторам практически в режиме онлайн», – сказал исполнительный директор госкорпорации «Ростех» Олег Евтушенко.

Система позволяет подключить одновременно до 256 датчиков. Интервал между сигналами с датчиков является минимальным, что дает возможность практически непрерывно получать точные данные о метеорологической и гололедной нагрузке.

Производство системы развернуто на базе отечественного производителя комплектующих изделий ЭКБ «Завод «Метеор» холдинга «Росэлектроника». В ближайшее время предприятие приступит к пилотной эксплуатации нового оборудования на сетях «Волгоградэнерго».