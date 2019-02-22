Nvidia представила новую видеокарту Geforce GTX 1660 Ti

Nvidia представила Geforce GTX 1660 Ti – новую видеокарту, которая, по данным производителя, обеспечивает существенный прирост производительности и энергоэффективности в большинстве популярных игр сегодняшнего дня. Рекомендованная розничная цена для России – 22 990 руб.

Основанный на архитектуре 12 поколения Turing GPU, GTX 1660 Ti, по заявлению производителя, обладает всеми преимуществами шейдерных инноваций новой архитектуры, удваивая количество операций в секунду по сравнению с архитектурой предыдущего поколения Pascal. Новинка поддерживает одновременное выполнение целочисленных операций и операций с плавающей точкой, унифицированную архитектуру кэша с тройным объемом L1 и технологию адаптивного затенения для еще более высокой производительности.

Архитектура Turing выполняет в 1,5 раза больше инструкций за такт и потребляет в 1,4 раза меньше энергии, чем Pascal.

В основе Geforce GTX 1660 Ti лежат 1536 ядер CUDA и новая память GDDR6 12 ГБ/с 6 ГБ частотой почти 1,8 ГГц в режиме Boost, при этом разогнать ее можно еще больше.

Учитывая, что две трети геймеров все еще играют на графических процессорах уровня Geforce GTX 960 и более ранних моделях, Geforce GTX 1660 Ti с производительностью втрое выше станет отличным недорогим вариантом апгрейда для тех, кто хочет получить намного более высокую частоту кадров в играх.

Видеокарты Geforce GTX 1660 Ti доступны с 22 февраля 2019 г. у партнеров компании, включая Asus, EVGA, Gainward, Gigabyte, Innovision 3D, MSI, Palit и Zotac.