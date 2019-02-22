CPM внедрила NextGen HSS от Summa Networks в сеть «Тинькофф Мобайл»

Summa Networks объявила о внедрении NextGen HSS (Home Subscriber Server) в сеть российского оператора мобильной связи «Тинькофф Мобайл». Решение развернуто компанией CPM Ltd., московским системным интегратором, специализирующимся на приложениях и инфраструктуре для сетей связи.

NextGen HSS операторского класса от Summa Networks объединяет возможности LTE HSS, IMS HSS и HLR (Home Location Register) в единое программное решение, позволяющее бесшовно взаимодействовать между сетями 3G и 4G. NextGen HSS особенно подходит для нужд MVNO и провайдеров, стремящихся предоставлять услуги умного дома, умного бизнеса и другие услуги IoT. Summa Networks также находится в процессе адаптации NextGen HSS для поддержки сетей 5G, которые должны появиться в ближайшее время.

Собственный HLR/HSS позволяет «Тинькофф Мобайлу» более качественно и оперативно обслуживать клиентов по всей России. Например, SIM-карты абонентов больше не привязаны к региону покупки – клиенты оператора теперь могут менять, восстанавливать и корректировать персональные данные в любом удобном для них городе.

«Перед началом региональной экспансии мы искали решение, позволяющее максимально гибко маршрутизировать трафик и ускорить регистрацию абонентов и качество их обслуживания, - отметил Иван Бояринов, технический директор «Тинькофф Мобайла». - Мы благодарны коллегам из компании CPM за то, что помогли нам выбрать опытного и надежного поставщика в лице Summa Networks, который понимает наши бизнес-задачи и готов предоставить качественное многофункциональное решение».

По словам Хавьера Мартина, генерального директора Summa Networks, проект с «Тинькофф Мобайлом» предоставит компании платформу для расширения своей деятельности в России.

«Мы рады развитию наших отношений с Тинькофф Мобайлом и CPM Ltd., а также возможности увеличения нашего присутствия по всей России, - сказал Мартин. – «Тинькофф Мобайл» – амбициозный оператор мобильной связи, который стремится правильно использовать существующие сети и открыт для новых технологий. Партнерство между нашими компаниями обеспечит прочную основу для удовлетворения будущих потребностей операторов в 3G, 4G и сетевых инфраструктурах 5G».