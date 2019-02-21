ФБ МСЭ Минтруда и IBS Interlab протестировали гиперконвергентный комплекс «Скала-Р»

В Федеральном бюро медико-социальной экспертизы Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации (ФБ МСЭ) прошло комплексное тестирование гиперконвергентного комплекса «Скала-Р». Цель тестирования — проверить готовность «Скала-Р» к эксплуатации в качестве платформы, которая обеспечит устойчивую работу информационных систем федеральных учреждений МСЭ во всех субъектах РФ.

Тестирование прошло в ходе подготовки к модернизации ИТ-инфраструктуры федеральных учреждений ФБ МСЭ. Тестовой площадкой стало ФКУ ГБ МСЭ Минтруда России по Москве. В рамках тестов были отработаны задачи, характерные для перехода службы эксплуатации любой организации на новую ИТ-инфраструктуру: проверка показателей и заявленных эксплуатационных характеристик комплекса; отработка миграции информационных систем и служебных сервисов на новую инфраструктуру; проверка отказоустойчивости и производительности перенесенных информационных систем в режиме, приближенном к реальному; отработка различных режимов эксплуатации в промышленном контуре.

Специалисты и руководители ФБ МСЭ высоко оценили качество, технические характеристики и показатели работы комплекса «Скала-Р». Испытания подтвердили возможность быстрого перехода эксплуатационных служб учреждений МСЭ Минтруда России на гиперконвергентную платформу и ее дальнейшее использование в качестве инфраструктурной основы для информационных систем.

Олег Симаков, заместитель руководителя ФГБУ ФБ МСЭ Минтруда России по ИТ, отметил: «Федеральные учреждения МСЭ выполняют важную социальную функцию, поэтому технологии, которые мы используем, должны гарантировать качество, надежность и безопасность наших услуг и сервисов для населения в любых условиях. Среди российских решений, которые мы проанализировали, комплекс "Скала-Р" показался нам наиболее зрелым и эффективным. Тестирование показало, что комплекс настраивается проще, чем любая ИТ-инфраструктура аналогичного масштаба, и не требует постоянного внимания в процессе эксплуатации. Удобные системы управления и мониторинга помогают в режиме реального времени в графическом интерфейсе управлять ИТ-инфраструктурой и контролировать состояние систем. Понравилось, что все просто и понятно, комплекс "Скала-Р" нам передали в готовом виде — осталось лишь подключить его к сети. В условиях ограниченных ИТ-ресурсов у нас нет возможности общаться с большим количеством поставщиков и производителей или осуществлять собственными силами интеграционные проекты. Поэтому гиперконвергентная инфраструктура с единым поставщиком – это очень эффективное решение».

Святослав Сорокин, директор продукта «Скала-Р» в компании IBS, сказал: «CIO крупных компаний и государственных организаций обычно довольно консервативны в выборе решений и производителей ИТ-инфраструктуры. Гиперконвергентные комплексы — сравнительно новый продукт на рынке, поэтому мы предлагаем возможность вживую оценить их возможности и преимущества. Уже более 50 компаний протестировали наш комплекс на своих площадках. Обратная связь по итогам тестов помогает нам понять реальные потребности заказчиков и развивать продукт. Так, мы постоянно добавляем функционал, облегчающий управление комплексом "Скала-Р". Мы сертифицируем компоненты системы и расширяем перечень средств информационной безопасности, обеспечивающих соответствие комплекса требованиям регуляторов. На основе обратной связи мы реализовали конфигурацию и настройки, которые обеспечивают максимально эффективную совместную работу нескольких высоконагруженных СУБД, требовательных к производительности дисковой подсистемы, и архивных хранилищ, для которых важна большая емкость при низкой стоимости дискового пространства. Параллельно мы накапливаем опыт эксплуатации различных информационных систем и приложений корпоративного уровня на комплексе "Скала-Р". Это позволяет обеспечить высокую производительность при работе комплексов под разной нагрузкой и в разных условиях. Для ФБ МСЭ было важно, чтобы ИТ-инфраструктура на базе комплекса "Скала-Р" обеспечила технологическую преемственность и продемонстрировала более высокие показатели производительности, надежности и удобства эксплуатации. Информационные системы ФБ МСЭ были перенесены на комплекс "Скала-Р" и после подтверждения совместимости и корректной работы переведены в продуктивный режим под реальную нагрузку. Использование в реальных условиях подтвердило заявленные показатели и надежность комплекса».