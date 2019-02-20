HPE представила новую телеком-платформу

Hewlett Packard Enterprise (HPE) анонсировала выпуск новой платформы HPE Edgeline EL8000 Converged Edge System (конвергентной системы для границы сети), чтобы помочь поставщикам услуг связи извлекать выгоду из информационно ёмких сервисов с малым значением задержки данных для доставки мульитимедиа-продуктов, интернет-технологий для мобильности и умных городов.

Новая система позволяет поставщикам услуг связи на основе открытых стандартов обрабатывать огромные объемы данных в режиме реального времени непосредственно на границе сети, чтобы повысить гибкость и снизить затраты. HPE также объявила о сотрудничестве с Samsung и Tech Mahindra для ускорения внедрения технологий 5G при использовании системы HPE Edgeline EL8000 для развертывания нового поколения виртуальных 5G-приложений, ориентированных на граничные вычисления.

По прогнозам IDC к 2025 году по всему миру к Интернету будет подключено более 150 млрд. устройств, большинство из которых будут создавать данные в режиме реального времени. К 2025 году, по прогнозам IDC, такие данные, будут составлять почти 30% от общего количества во всемирной сети). По этим же данным, в 2018 году объем глобальных данных составил 33 зеттабайта, а к 2025 году он вырастет до 175 зеттабайт.

Чтобы помочь поставщикам услуг связи ускорить переход на 5G, HPE и Samsung Electronics Corporation (SEC) разрабатывают совместное решение vRAN, работающее поверх всей инфраструктуры, от ядра сети до ее периферии. Решение основано на технологиях беспроводных сетей и службах системной интеграции Samsung, а также на платформе HPE Edgeline EL8000 Converged Edge System.

В то время как некоторые поставщики услуг связи стремятся развернуть сети связи 5G с 2020 года, другие, возможно, не смогут сделать это в течение нескольких лет, потенциально оставляя целые регионы без покрытия сетей 5G. В течение этого переходного периода телеком-операторы будут использовать программное обеспечение мобильных граничных вычислений с множественным доступом (MEC), которое обеспечивает многие преимущества 5G, но с использованием инфраструктуры 4G LTE. По этой причине HPE начинает сотрудничать с Tech Mahindra, мировым лидером в области программного обеспечения для MEC, предоставляющему решения MEC на основе новой платформы HPE Edgeline EL8000 Converged Edge System.

Для предоставления новых услуг, подразумевающих значительный рост собранных в режиме реального времени данных, поставщики услуг связи должны привести границы (периферию) своих телекоммуникационных сетей к стандартам ИТ-систем и программно-определяемой архитектуры, таким как виртуальные сети радио-доступа (vRAN) и виртуальные системы подключения кабельных модемов (vCMTS). Конвергентная система HPE Edgeline EL8000 была разработана в качестве экономически эффективной альтернативы для периферийного оборудования поставщиков услуг связи. Она обладает повышенной производительностью и универсальностью цифровых сервисов, использующих большое количество данных, обрабатываемых в режиме реального времени. Система HPE Edgeline EL8000 сконструирована таким образом, чтобы обеспечить высокую производительность и сверхнизкую задержку для самых сложных операций, таких как потоковая передача медиаданных, интернет вещей, искусственный интеллект и видеоаналитика.

«Поставщики услуг связи потратили много времени на виртуализацию своих сетей. Поскольку этот процесс продолжается, распределение конвергентных систем и вычислительных мощностей по всей сети ускорит снижение затрат и улучшит обслуживание», – сказал д-р Том Брадич, вице-президент и генеральный менеджер конвергентных серверов, систем интернета вещей и систем для границ сети в компании HPE.

Массовый рост объемов данных требует, чтобы поставщики услуг связи развертывали высокопроизводительные системы на периферии, в т.ч. на своих сотовых узлах и с наружным размещением. Кроме того, эта инфраструктура должна удовлетворять широкому спектру требований, связанных со специализированными нагрузками и качеством обслуживания, для чего сейчас часто используются специализированные сегменты сети.

HPE Edgeline EL8000 предоставляет беспрецедентное сочетание возможностей для решения этих задач. Компактная и износоустойчивая конструкция, оптимизированная для размещения в составе узлов сотовой связи. Система, которая может работать в стойке или автономно, устойчива к различным воздействиям окружающей среды, таким как высокие температуры, удары и вибрация, работа в диапазоне от 0 до +55 градусов Цельсия.

Высокопроизводительная, модульная система со сниженным энергопотреблением обеспечивают работу приложений, ориентированных на интенсивные граничные вычисления. Оснащается процессорами Intel Xeon, поддерживает установку карт NVIDIA Tesla, FPGA Intel, Xilinx, до 1,5 ТБ оперативной памяти и подсистемой хранения данных объемом до 16 ТБ.

Запуск системы в «один клик» и удаленное управление обеспечивают быстрое внедрение и постоянный контроль при установке на многочисленных сотовых узлах. За счет проверенной временем технологии HPE iLO 5, платформа HPE Edgeline EL8000, не нуждается в ИТ-экспертизе «на месте», где бы система не была установлена: на вышке сотовой связи или на нефтедобывающей платформе.