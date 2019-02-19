«Первый ОФД» и «ОФД Ярус» объединят данные

«Первый ОФД» и «ОФД-Я» приняли решение о сотрудничестве. В первую очередь компании объединят усилия по работе с большими данным.

В настоящее время операторы фискальных данных обязаны передавать информацию с касс в ФНС, а также хранить и обеспечивать её конфиденциальность. В своих личных кабинетах клиенты операторов могут получить ряд отчётов по продажам, которые были проведены через их кассовые аппараты вплоть до конкретного чека. Однако в информации, передаваемой с касс, содержится огромное количество данных, полезных для аналитики продаж товаров и услуг, влиянию цены на торговлю, физическое наличие или отсутствие товаров на полке и многие другие.

Сложность составления и анализа «полной картины» рынка состоит в том, что, во-первых, данные хранятся у большого числа операторов (на данный момент их 20), а во-вторых информация внутри операторов хранится в разных «форматах».

Новый подход, которые анонсировали «Первый ОФД» и «ОФД-Я» позволит объединить обезличенные данные под одним знаменателем, что позволит увеличить точность любого исследования по анализу рынка.

В результате сотрудничества создается продукт, гораздо более эффективный и надежный, чем существующие решения: данные «Первого ОФД» и «ОФД-Я» достоверны и исключают возможности человеческой ошибки. Кроме того, статистика и аналитика собирается в режиме реального времени, что позволяет клиентам иметь доступ ко всей информации в режиме онлайн, а не через 3-4 месяца.

«Передовые технологии меняют бизнес и нашу жизнь. На смену прежним техническим решениям приходят новые и в этом суть прогресса. Новые продукты, которые мы способны предложить для клиентов и производителей, объединив наши усилия, технологичнее, быстрее и, что самое важное, точнее. Производители получают аналитические инструменты XXI века, – отметил Максим Ларькин, директор по развитию «Первого ОФД». – Объединение усилий ОФД для создания нового продукта позволяет решить множество задач, стоящих перед крупными компаниями-производителями. Это и точное определение рыночных тенденций, и оптимизация логистических нагрузок, и планирование и администрирование маркетинговых кампаний онлайн».

В своем интервью Алексей Потапов, коммерческий директор «ОФД-Я», подчеркнул, что это первый проект по работе с BigData, объединяющий усилия нескольких игроков рынка ОФД: «В сегодняшнем темпе недостаточно обладать информацией, необходимо обладать ей в режиме онлайн – это является ключевым фактором, влияющим на развитие бизнеса. С помощью нового решения мы преобразуем BIG данные в SMART данные и предоставим бизнесу новый актив, способный приносить прибыль. Таким образом, меняется качество использования аналитической информации. По сути, мы предлагаем клиентам гораздо более эффективную альтернативу традиционным системам управления данными в режиме реального времени».

В итоге сотрудничества, клиенты «Первого ОФД» и «ОФД-Я», такие как ритейл и производители, получат, например, незаменимый инструмент для оперативного реагирования и снижения рисков при проведении больших и ресурсоемких маркетинг кампаний.