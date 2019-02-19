МТС запустила облачный сервис для хранения гигантских массивов данных

МТС запустил облачный сервис для корпоративных клиентов по хранению больших массивов данных. Объектное хранилище #СloudMTS развернуто в собственных дата-центрах МТС, связанных каналами связи оператора.

Сервис будет востребован компаниями, которые работают с тяжелым контентом: студиями видеопродакшна, фотобанками, конструкторскими бюро, дизайн-студиями, видеохостингами. Также представителями бизнеса, у которых есть потребность в организации систем хранения данных, создании корпоративных архивов и каталогов. Например, видеофайлов охранных систем, статического контента веб-сайтов, данных backend-платформ мобильных приложений и игр, истории транзакций и электронного документооборота. Объектное хранилище можно использовать в качестве площадки для формирования Data lake в целях дальнейшей обработки и анализа данных.

В рамках нового сервиса плата взимается только за используемый объем хранилища: 1,5 руб. за 1 ГБ. При этом отсутствует тарификация за HTTPS-запросы, входящий и исходящий интернет-трафик. Корпоративные заказчики могут бесплатно протестировать сервис в течении двух недель. Услугой могут воспользоваться клиенты на всей территории страны.

«С развитием технологий интернета вещей и больших данных, автоматизации производства и появления «умных» городов генерируются огромные массивы информации. Данные, полученные в результате анализа поведения потребителей, геоаналитики, мониторинга состояния окружающей среды и технологических объектов нужно где-то хранить и обрабатывать, и желательно делать это быстро и безопасно. С запуском услуги объектного хранилища мы предлагаем бизнесу надежное и функциональное решение на выгодных условиях. Общая стоимость использования сервиса является сегодня одной из самых низких на российском рынке», - скакзал директор облачного провайдера #СloudMTS Олег Мотовилов.

Объектное хранилище #СloudMTS предусматривает систему управления доступом с ролью администратора, функции быстрого поиска, мониторинга и анализа использования данных. Решение может быть интегрировано в ИТ-инфраструктуру корпоративных заказчиков. Высокая надежность сервиса обеспечивается использованием собственной инфраструктуры МТС, архитектурой технологических решений от ведущих производителей систем хранения, использованием защищенных каналов и протоколов передачи данных. Ранее провайдер запустил Диск #СloudМТS для обмена корпоративной информацией. Число пользователей сервиса увеличивается в среднем на 30% ежемесячно.

Структура сервиса позволяет распределять объекты по «контейнерам», которые могут быть связаны с отдельным проектом или группой пользователей. Для совместной работы предусмотрена система управления доступом к данным. Работа с хранилищем осуществляется программным способом или через приложения для ПК на Windows, Mac OS или Linux.

Минимальный размер объектного хранилища для заказчика составляет 1ТБ. Для доступа используются объектные протоколы S3 и Swift. В планах запуск протоколов файлового доступа NFS и CIFS.