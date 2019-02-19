«КОРУС Консалтинг» автоматизировала бюджетирование в «Инвитро» на базе Anaplan

ГК «КОРУС Консалтинг» завершила проект по созданию автоматизированной системы бюджетирования на облачной платформе Anaplan в частной медицинской компании «Инвитро».

Крупнейшая частная медицинская компания в России «Инвитро» работает на рынке услуг в области лабораторной диагностики более 13 лет, и на сегодняшний день располагает 9 самыми современными лабораторными комплексами в Восточной Европе сетью из более 1100 медицинских офисов. Страны присутствия — Россия, Казахстан, Беларусь, Армения и Киргизия.

В связи с постоянным расширением продуктовой линейки и планомерным развитием новых направлений бизнеса у руководства «Инвитро» появилась потребность в совершенствовании подходов к бюджетированию и построении централизованной системы для обеспечения прозрачного процесса финансового планирования.

В ходе выбора платформы для автоматизации бюджетирования были рассмотрены и протестированы несколько программных решений. Основными критериями оценки системы стали, прежде всего, обеспечение безопасности данных, гибкость и скорость внедрения. Помимо этого, менеджмент «Инвитро» учитывал наличие у платформы возможности настройки и развития решения собственными силами, без участия внешних специалистов.

В результате была выбрана облачная платформа Anaplan, занимающая лидирующие позиции в классе облачных решений для финансового планирования и анализа, по данным отчёта Gartner Magic Quadrant за 2018 год. Для реализации проекта была приглашена ГК «КОРУС Консалтинг». Проект стал продолжением успешного сотрудничества «Инвитро» и команды интегратора – ранее компании реализовывали систему бюджетирования на базе Oracle Hyperion Planning, а также создали хранилище и витрины данных на платформе Microsoft Business Intelligence.

Для того, чтобы гарантировать заказчику возможность консолидации показателей к моменту бюджетирования, эксперты «КОРУС Консалтинг» осуществили внедрение функциональности в обратном порядке – от общего к частному. Гибкость платформы позволила начать с блока консолидированных отчётов и постепенно подключать к системе блоки вплоть до нижнего уровня детализации данных. Таким образом, пока одни блоки разрабатывались, другие уже были введены в эксплуатацию и использовались в бюджетном процессе.

Возможности платформы позволяют «Инвитро» видеть изменения данных мгновенно и получать результаты консолидации в режиме реального времени, что помогает в последующем сценарном моделировании. Оперативность и эффективность принятия управленческих решений значительно выросли благодаря наличию в системе информационных панелей руководителей. Встроенная и наглядная визуализация таблиц в отчётах помогает менеджменту компании во время обсуждений бюджета просматривать и сравнивать «живые» финансовые показатели: от аккумулированных данных до узкого среза информации по тому или иному направлению деятельности, подразделению или лаборатории.

Кроме того, эксперты «КОРУС Консалтинг» реализовали в системе методологию бюджетного планирования новых для заказчика направлений бизнеса: ветеринарии, диагностики и инструментальных исследований. Это позволило «Инвитро» включить все детальные отчёты по данным процессам в консолидированный бюджет компании.

«Благодаря высококвалифицированной команде “КОРУС Консалтинг” удалось максимально гладко и быстро внедрить платформу Anaplan, что позволит нам провести бюджетную кампанию этого года уже в новой системе. Наши специалисты достаточно легко освоили новые технологии работы, а внутри компании создан полноценный центр компетенций, способный оперативно и качественно воплощать в системе новые идеи бизнеса, связанные с бюджетированием и повышением эффективности», – отметила Наталья Баранова, финансовый директор компании «Инвитро».

«Для такой крупной и инновационной компании, как “Инвитро”, первостепенны вопросы наличия широких возможностей для стратегического управления, планирования и моделирования развития бизнеса. Именно поэтому компания выбирает самые современные и высокотехнологичные ИТ-инструменты. Решение на платформе Anaplan поддерживается силами бизнес-пользователей и легко масштабируется по мере роста компании. Мы уверены в том, что платформа Anaplan может реализовать свой потенциал и дать заказчику ощутимое повышение эффективности не только в бюджетировании, но и в других областях бизнес-планирования», – сказал Всеволод Тепляков, руководитель направления бизнес-планирования ГК «КОРУС Консалтинг».