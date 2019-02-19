ГК Astra Linux расширяет сотрудничество с The Linux Foundation

ГК Astra Linux сообщила, что Linux Kernel Organization, управляемая The Linux Foundation, разместила на международном портале mirrors.kernel.org официальное зеркало российского репозитория операционной системы Astra Linux.

The Linux Foundation – некоммерческий консорциум развития Linux в мире, членом которого Astra Linux стала еще в октябре 2011 года. В настоящее время российский вендор имеет Серебряный статус участника, наряду с такими компаниями, как AMD, Nvidia, Red Hat, Canonical и другими мировыми лидерами.

В феврале 2019 года опубликовано зеркало Astra Linux на mirrors.kernel.org. «Основанием для принятия данного решения послужило то, что операционная система имеет уникальные функции защиты ядра, которых нет в других дистрибутивах, а также российское происхождение Astra Linux, ведь русскоязычное Linux-сообщество – одно из самых многочисленных в мире», – отметил Константин Рябицев, директор по безопасности ИТ-инфраструктуры Linux Foudation.

Таким образом, помимо основного российского репозитория, расположенного по адресу dl.astralinux.ru, и зеркала репозитория на http://mirror.yandex.ru/astra/ теперь доступен международный зеркальный репозиторий с пропускной способностью 20 гигабит в секунду для быстрой загрузки дистрибутива, а также пакетов из хранилища: https://mirrors.kernel.org/astra и https://mirrors.edge.kernel.org/astra/.

«Размещение зеркала имеет и чисто прикладное значение для пользователей Astra Linux, так как теперь скорость скачивания ОС и обновлений в том числе для корпоративного сегмента стала в разы выше. В целом же, наше членство в Linux Foundation позволяет нам принимать активное участие в построении открытой среды Linux, влиять на ее развитие. Мы ценим наше сотрудничество с международной организацией и рассчитываем в ближайшее время серьезно его укрепить», – сказал Роман Мылицын, директор по продуктам https://mirrors.kernel.org.