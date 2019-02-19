«Базальт СПО» и IBS Interlab подтвердили совместимость ОС «Альт» и гиперконвергентного комплекса «Скала-Р»
«Базальт СПО» и IBS Interlab объявили об успешном тестировании гиперконвергентного комплекса «Скала-Р» в среде операционных систем (ОС) семейства «Альт».
ОС «Альт рабочая станция 8», ОС «Альт рабочая станция К 8», ОС «Альт сервер 8», ОС «Альт образование 8», ОС «Альт 8 СП», «Альт линукс СПТ 7» — дистрибутивы на базе ядра Linux, включающие в себя операционную систему и набор приложений для полноценной работы, поддерживающие различное дополнительное оборудование.
Гиперконвергентная инфраструктура «Скала-Р» — готовое решение для центра обработки данных, которое объединяет в одном комплексе вычислительные ресурсы, хранилище, высокоскоростную сеть передачи данных, ПО виртуализации, управления, мониторинга и информационной безопасности. «Скала-Р» — это отказоустойчивое горизонтально-масштабируемое решение. «Скала-Р» может как заменить всю унаследованную ИТ-инфраструктуру организации, так и выступить основой для VDI, отдельной информационной системы или DevOps.
В ходе тестирования подтверждена полная совместимость и корректная совместная работа продуктов, что позволяет рекомендовать гиперконвергентный комплекс «Скала-Р» для использования с ОС семейства «Альт».