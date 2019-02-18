Smart Engines покажет на MWC 2019 мобильные технологии распознавания

Smart Engines в третий раз примет участие в крупнейшем событии в мире мобильной индустрии — международной выставке Mobile World Congress 2019, которая состоится 25-28 февраля в Барселоне.

На стенде Smart Engines (Hall 7 Stand 7G70) будет продемонстрирован флагманский продукт компании — кроссплатформенная технология Smart IDReader, которая позволяет распознавать более 700 типов международных документов 170 стран мира, включая паспорта, национальные ID, водительские права, карточки медицинского страхования и другие удостоверяющие документы, а также банковские карты и любые документы с машиночитаемой зоной.

В этом году на MWC специалисты Smart Engines впервые покажут распознавание водительских прав всех штатов США, виз различных стран для приложений авиакомпаний, банковских карт на фотографиях для сервисов интернет и мобильного эквайринга, а также решение для поиска признаков компрометации документов в видеопотоке и на отдельных изображениях.

Скорость и высокое качество распознавания документов обеспечивается в Smart IDReader за счет применения глубоких разреженных дискретных нейронных сетей. В мобильных приложениях время распознавания занимает от 1 до нескольких секунд. Для этого пользователю достаточно навести камеру телефона на документ или просто выбрать фотографию документа из галереи. При этом все вычисления Smart IDReader выполняет автономно с использованием только ресурсов мобильного устройства.

Решения Smart Engines успешно применяются в банках, страховых компаниях, проектах шеринговой экономики, финтехе, транспортных компаниях, в различных сервисах с дистанционным и выездным обслуживанием. В России пользователями Smart IDReader являются Альфа-Банк, Тинькофф Банк, Почта Банк, Совкомбанк, Локо-Банк, Банк «Восточный», Рокетбанк, АльфаСтрахование, Ренессанс Страхование, СКБ Контур, Купибилет, Europcar, BeepCar, YouDo и др.