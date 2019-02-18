«КРОК» оцифровал крупнейший завод «СИБУРа»

Центр виртуальной реальности «КРОК» (КРОК VR) разработал цифровую модель крупнейшего производственного комплекса «СИБУРа» - «ЗапСибНефтехим». Проект нацелен на повышение качества обучения персонала, рост эффективности промышленной безопасности и оптимизацию работы оборудования. Разработка на основе иммерсивных технологий станет основой для дальнейшего развития инициатив нефтехимической компании по управлению жизненным циклом предприятий и оцифровке производства.

Цифровая модель представляет собой визуализацию строящегося производственного комплекса, расположенного в Тобольском нефтехимическом кластере «СИБУРа». В ней в точности воссозданы производственные процессы, сооружения и инфраструктура, включая новейшую установку пиролиза, мощности по производству различных марок полиэтилена и полипропилена. Высокий уровень детализации позволяет увидеть практически любой процесс или объект.

«Цифровая трансформация в СИБУРе началась год назад, за это время мы внедрили более десятка проектов, часть которых опирается на VR-технологии. Переход к Индустрии 4.0 требует новых инструментов визуализации для комплексного представления и управления производственными активами. И цифровая 3D-модель - первый шаг к цифровым двойникам и созданию основы для сквозного управления предприятием на протяжении всего производственного цикла», – отметил Сергей Лякуев, руководитель направления «Развитие инфраструктуры ИТ и связи» «СИБУР ИТ».

На первоначальном этапе цифровая модель будет использоваться специалистами корпоративного университета в ходе обучения новых сотрудников, решать задачи по визуализации производственных мощностей и процессов, применяться в области охраны труда и промышленной безопасности. В качестве инструмента для всестороннего взгляда на предприятие цифровая модель поможет разрабатывать планы эвакуации или может задействоваться в процессе эксплуатации промышленных активов для оптимизации производственных цепочек.

В дальнейшем программно-аппаратный комплекс будет использоваться для более широкого спектра задач цифровой трансформации ЗапСибНефтехима. Объединение такой модели с данными систем управления производством (Manufacturing Execution System, MES) и управления ресурсами (Enterprise Resource Planning, ERP), АСУТП видеоаналитикой и IIoT позволит получать максимально полную информацию о состоянии производственных активов и отслеживать взаимодействие различных процессов и устройств. Например, с ее помощью будет возможно следить за работой носимых устройств и контролировать производственный персонал.

На этапе старта проекта в ходе Customer Development и консалтинга проектная команда КРОК провела выявление основных операционных потребностей персонала и сложностей, с которыми сталкиваются сотрудники при апробации интерактивных технологий. Например, одной из важных была названа возможность интеграции математических моделей и ситуационное моделирование. На основе полученных данных эксперты КРОК сформулировали рекомендации по использованию цифровых моделей на предприятиях СИБУРа в ходе последующего внедрения практик цифрового производства.

«Участие в разработке промышленной визуализации для масштабного инвестиционного проекта компании стало для нас настоящим вызовом. Такие разработки лежат на тонкой грани, где интерактивные 3D-технологии и VR могут использоваться как интерфейс для сквозного управления производством. В ходе работы над комплексным проектом мы получили и визуализировали сотни объектов. В будущем такая модель может стать продвинутым интерфейсом в практике цифрового производства, объединив различные данные и инструменты Индустрии 4.0», – сказал Илья Симонов, директор Центра виртуальной реальности компании «КРОК».