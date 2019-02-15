Synology представила системы NAS DS1019+ и DS2419+

Synology Inc. выпустила DiskStation DS1019+ — 5-дисковый настольный NAS сервер, обеспечивающий производительность и возможности масштабирования для небольших офисов и любителей информационных технологий, а также DiskStation DS2419+ — 12-дисковый NAS сервер, который позволяет компаниям малого и среднего бизнеса справиться с быстро растущими объемами данных.

«Профессиональным домашним пользователям и малым офисам зачастую нелегко найти NAS сервер, который будет обеспечивать масштабируемость и высокую производительность при работе в различных приложениях. DS1019+, обладающий компактным корпусом, позволяет решить эти проблемы, — сказал Кевин Менг (Kevin Meng), менеджер по продукции компании Synology Inc. — Благодаря четырехъядерному процессору, 8 ГБ оперативной памяти и двум слотам SSD M.2 NVMe, которые позволяют создавать кэш SSD, не занимая при этом основные отсеки для накопителей. Возможности масштабирования массива хранения и двухканальное транскодирование видео в формате 4K идеально подходят для работы с мультимедийными данными, в том числе для потоковой передачи видео в формате Ultra HD».

Масштабируемый сервер хранения данных для любых задач DS1019+ выполнен в настольном формате и позволяет расширять пространство хранения с минимальными усилиями. Благодаря этому сервер идеально подходит для обмена файлами, резервного копирования и восстановления данных. С помощью предустановленной двухканальной памяти емкостью 8 ГБ и поддержке кэша SSD NVMe DS1019+ обладает достаточной мощностью для приложений с высокой частотой операций ввода-вывода и развертывания виртуальных сред.

Масштабируемое хранилище: до 140 ТБ (при подключении одного модуля расширения). Двухканальная память: оснащен двумя модулями памяти емкостью 4 ГБ (общая емкость 8 ГБ). Два встроенных слота SSD M.2: повышение производительности произвольных операций ввода-вывода в секунду благодаря кэшу SSD NVMe. Высокая производительность: обеспечивает последовательную пропускную способность шифрования со скоростью более 225 МБ/с при чтении и записи.

Благодаря поддержке двухканального транскодирования видео в формате 4K в режиме реального времени, DS1019+ обеспечивает высокое качество потоковой передачи и обмена видео в формате UHD. Кроме того, приложение Synology Moments поддерживает технологию распознавания изображений для автоматического упорядочения ценных фотографий.

«Не все предприятия малого и среднего бизнеса имеют выделенное серверное помещение для размещения своей ИТ-инфраструктуры, — сказал Джейсон Фан (Jason Fan), менеджер по продуктам Synology Inc. - DS2419+ позволяет растущим компаниям использовать масштабируемое решение хранения данных, которое легко можно расположить в любом офисе».

Ключевые функции DS2419+. Масштабируемое хранилище, эквивалентное стандартному стоечному серверу. Корпус настольного формата DS2419+ оснащен 12 отсеками для дисков, что обеспечивает большое пространство для хранения, равное стандартному стоечному серверу 2U. Емкость хранения можно увеличить до 336 ТБ путем подключения модуля расширения DX1215. Четырехъядерный процессор и память DDR4 с возможностью расширения до 32 ГБ. Четырехъядерный процессор 2,1 ГГц способен выполнять различные задачи хранения данных, а встроенная память DDR4 SODIMM емкостью 4 ГБ может быть расширена до 32 ГБ.

Разъем PCIe 3.0 обеспечивает гибкую поддержку дополнительной сетевой карты или платы адаптера M2D18 для твердотельного накопителя M.2 NVMe/SATA. Помимо четырех встроенных портов 1GbE, дополнительная сетевая карта позволяет увеличить пропускную способность сети до 1700 МБ/с. Плата адаптера M2D18 для твердотельного накопителя M.2 NVMe/SATA также позволяет повысить производительность произвольных операций ввода-вывода в секунду.

Усовершенствованная файловая система Btrfs с возможностью создания 65 000 моментальных снимков системы и 1024 моментальных снимков каждой общей папки. Благодаря использованию файловой системы Btrfs, DS2419+ поддерживает самые современные технологии создания моментальных снимков данных. Практически мгновенное копирование данных по расписанию гарантирует сохранность и доступность рабочих данных в общих папках и виртуальных машин на устройствах LUN iSCSI в случае аварийной ситуации.

DS1019+ и DS2419+ работают на базе современной операционной системы для устройств Synology NAS — DiskStation Manager — и предлагают полезные приложения, обеспечивающие безопасность данных и повышающие продуктивность работы. Компания Synology получила множество одобрительных отзывов от СМИ, что позволило системе NAS среднего масштаба занять первое место в рейтинге решений для хранения данных в исследовании TechTarget и восемь лет подряд получать награду «Выбор читателей журнала PC Mag».

DS2419+ можно приобрести вместе с дополнительной услугой «расширенная гарантия» Synology (EW202) (доступно в некоторых регионах мира). Эта услуга продлевает гарантийный срок на оборудование до 5 лет.