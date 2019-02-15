«Актив» представила новый «Рутокен» для устройств с разъемом USB Type-C

«Актив» объявила о начале серийного производства токенов с разъемом USB Type-C. В компьютерной индустрии USB-C – новый тренд, потому что это не только усовершенствованный разъем для зарядки, но и способ отказа от большого набора специфических портов в пользу одного универсального разъема.

«Рутокен ЭЦП 2.0» и «Рутокен ЭЦП PKI» – первые, как утверждает производитель, токены с разъемом USB Type-C на российском рынке аутентификации и электронной подписи.

«Рутокены» ЭЦП с USB Type-C подсоединяются без переходников или USB-хабов к компьютерам iMac и Mac mini последнего поколения, ноутбукам MacBook Pro, MacBook Air и MacBook, а также к другим планшетам, смартфонам и ноутбукам иных производителей, оснащенных разъемом USB Type-C или Thunderbolt 3.

«Рутокен ЭЦП 2.0» – сертифицированная ФСБ и ФСТЭК линейка устройств для сдачи отчетности, участия в торгах, ведения электронного документооборота с государством, подтверждения закупки и продажи алкогольной продукции в Единой государственной автоматизированной информационной системе (ЕГАИС), регистрации онлайн-касс и многих других применений.

«Рутокен ЭЦП PKI» – линейка криптографических токенов с поддержкой международной и отечественной криптографии и скоростной реализацией алгоритма RSA для строгой двухфакторной аутентификацией, защиты удаленного доступа и VPN, подписания электронной почты и документов в CRM.

«Рутокен ЭЦП PKI» совместимы и успешно работают в связке с решениями мировых вендоров корпоративных решений. С Microsoft, Cisco, Citrix, Vmware, Checkpoint, SAP, «1C» и рядом других компаний поддерживается и развивается долгосрочное партнерство, а список постоянно увеличивается.