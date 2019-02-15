Международный аэропорт Майами внедрил систему распознавания лиц для пассажиров авиалиний Lufthansa. Благодаря биометрической системе выхода на посадку, установленной аэропорту, пассажирам, вылетающим в Мюнхен рейсом 461 авиакомпании Lufthansa, не понадобятся паспорт и посадочный талон. Проверка будет осуществляться с помощью камеры, оснащенной технологией распознавания лиц.

«Международный аэропорт Майами продолжает внедрять инновационные решения, призванные ускорить и упростить процесс прохождения всех формальностей для наших гостей, – отметил мэр округа Майами-Дейд Карлос А. Хименес. – Я с нетерпением жду, когда аэропорт полностью перейдет на использование новой биометрической системы. Это позволит значительно повысить качество обслуживания пассажиров».

Партнерство между аэропортом Майами, авиакомпанией Lufthansa, погранично-таможенной службой США и SITA – международным ИТ-провайдеров в сфере воздушного транспорта – позволяет с помощью одной фотографии проверить подлинность личности пассажиров у выхода на посадку и подтвердить разрешение на вылет. По данным таможенной службы, процесс распознавания занимает менее двух секунд, при этом коэффициент точности составляет 99%. Представители аэропорта ожидают, что до конца года к системе подключатся и другие перевозчики.

«Ежедневно наши сотрудники приветствуют на границе США порядка миллиона иностранных пассажиров, используя различные технологии для поддержания высокого уровня развития и безопасности международного туризма, – отметил руководитель службы пограничного контроля порта Майами Кристофер Мастон. – Сотрудничество округа Майами-Дейд с авиалиниями Lufthansa и компанией SITA дало толчок к дальнейшему улучшению условий для пассажиров в аэропорту Майами. Таким образом, мы сделали шаг в направлении внедрения биометрической системы въезда и выезда, которая в будущем полностью изменит формат путешествий».

Внедрение прогрессивной системы посадки последовало за другим цифровым нововведением аэропорта: в феврале 2018 г. сектор «E» центрального терминала стал первой в Америке полностью «биометрической» зоной прилета, в которой идентифицируются личности всех пассажиров международных рейсов. Решение, на 80% сократило время проверки туристов, путешествующих партнерскими авиалиниями.

«Мы гордимся тем, что наше сотрудничество с SITA и погранично-таможенной службой США позволило пассажирам Lufthansa получить доступ к этой новейшей технологии, – отметил генеральный директор аэропорта Майами. – Использование биометрии – один из многих подходов, который мы применяем, чтобы модернизировать нашу инфраструктуру и гарантировать пассажирам максимальный комфорт».

Ранее SITA и аэропорт Майами уже занимались совместной разработкой решений для путешествий, среди которых – мобильное приложение для прохождения паспортного контроля Mobile Passport Control и официальное приложение аэропорта – MIA Airport Official.

«Наше постоянное сотрудничество с аэропортом Майами, нацеленное на повышение качества сервиса, вновь увенчалось потрясающим успехом, – сказала президент SITA в Америке Диана Айнтерц. – При создании удобного биометрического решения для посадки мы тесно взаимодействовали с погранично-таможенной службой США, авиалиниями и аэропортами, чтобы добиться результата, который удовлетворял бы все вовлеченные стороны. Система SITA Smart Path разработана для стандартных выходов на посадку общего назначения, а значит, может использоваться любой другой авиакомпанией, работающей с аэропортом Майами».