Аэропорт Майами внедрил систему распознавания лиц для пассажиров авиалиний Lufthansa
Международный аэропорт Майами внедрил систему распознавания лиц для пассажиров авиалиний Lufthansa. Благодаря биометрической системе выхода на посадку, установленной аэропорту, пассажирам, вылетающим в Мюнхен рейсом 461 авиакомпании Lufthansa, не понадобятся паспорт и посадочный талон. Проверка будет осуществляться с помощью камеры, оснащенной технологией распознавания лиц.
«Международный аэропорт Майами продолжает внедрять инновационные решения, призванные ускорить и упростить процесс прохождения всех формальностей для наших гостей, – отметил мэр округа Майами-Дейд Карлос А. Хименес. – Я с нетерпением жду, когда аэропорт полностью перейдет на использование новой биометрической системы. Это позволит значительно повысить качество обслуживания пассажиров».
Партнерство между аэропортом Майами, авиакомпанией Lufthansa, погранично-таможенной службой США и SITA – международным ИТ-провайдеров в сфере воздушного транспорта – позволяет с помощью одной фотографии проверить подлинность личности пассажиров у выхода на посадку и подтвердить разрешение на вылет. По данным таможенной службы, процесс распознавания занимает менее двух секунд, при этом коэффициент точности составляет 99%. Представители аэропорта ожидают, что до конца года к системе подключатся и другие перевозчики.
«Ежедневно наши сотрудники приветствуют на границе США порядка миллиона иностранных пассажиров, используя различные технологии для поддержания высокого уровня развития и безопасности международного туризма, – отметил руководитель службы пограничного контроля порта Майами Кристофер Мастон. – Сотрудничество округа Майами-Дейд с авиалиниями Lufthansa и компанией SITA дало толчок к дальнейшему улучшению условий для пассажиров в аэропорту Майами. Таким образом, мы сделали шаг в направлении внедрения биометрической системы въезда и выезда, которая в будущем полностью изменит формат путешествий».
Внедрение прогрессивной системы посадки последовало за другим цифровым нововведением аэропорта: в феврале 2018 г. сектор «E» центрального терминала стал первой в Америке полностью «биометрической» зоной прилета, в которой идентифицируются личности всех пассажиров международных рейсов. Решение, на 80% сократило время проверки туристов, путешествующих партнерскими авиалиниями.
«Мы гордимся тем, что наше сотрудничество с SITA и погранично-таможенной службой США позволило пассажирам Lufthansa получить доступ к этой новейшей технологии, – отметил генеральный директор аэропорта Майами. – Использование биометрии – один из многих подходов, который мы применяем, чтобы модернизировать нашу инфраструктуру и гарантировать пассажирам максимальный комфорт».
Ранее SITA и аэропорт Майами уже занимались совместной разработкой решений для путешествий, среди которых – мобильное приложение для прохождения паспортного контроля Mobile Passport Control и официальное приложение аэропорта – MIA Airport Official.
«Наше постоянное сотрудничество с аэропортом Майами, нацеленное на повышение качества сервиса, вновь увенчалось потрясающим успехом, – сказала президент SITA в Америке Диана Айнтерц. – При создании удобного биометрического решения для посадки мы тесно взаимодействовали с погранично-таможенной службой США, авиалиниями и аэропортами, чтобы добиться результата, который удовлетворял бы все вовлеченные стороны. Система SITA Smart Path разработана для стандартных выходов на посадку общего назначения, а значит, может использоваться любой другой авиакомпанией, работающей с аэропортом Майами».