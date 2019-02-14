«Почта Банк» установил 50 тысяч POS-терминалов в отделениях «Почты России»

«Почта Банк» оснастил 50 тыс. операционных окон в почтовых отделениях по всей стране терминалами безналичной оплаты. Благодаря этому у граждан появилась возможность оплатить банковской картой почтовые услуги или товары, в том числе по бесконтактной технологии, а также снять или внести наличные на счет.

Установку POS-терминалов на почте «Почта Банк» начал в августе 2016 г. Первые терминалы появились в отделениях связи Москвы и Московской области, Санкт Петербурга, Краснодарского края и центральных регионов России. Сегодня они установлены в 37 тыс. отделений почтовой связи по всей России, отвечающих необходимым техническим требованиям. В ближайшей перспективе оснащение почтовых отделений терминалами для безналичной оплаты будет продолжено. Сейчас более 60% операционных окон «Почты России», оснащенных терминалами, расположены в небольших городах и сельской местности.

Благодаря наличию терминалов во всех клиентских окнах отделений с помощью банковской карты можно оплатить почтовые услуги, в том числе отправку посылок, бандеролей, заказных писем, экспресс-доставку, абонирование ячейки абонементного почтового шкафа. Кроме того, безналичная оплата возможна при покупке конвертов, марок. Для стабильной работы платежных терминалов и банкоматов «Почта Банка», отделения почтовой связи оснащаются высокоскоростным доступом в интернет. А для того, чтобы у посетителей почтовых отделений была возможность снять средства с карты с помощью терминалов, они привязываются к кассовому решению «Почты России». Обслуживание терминалов осуществляют сервисные партнеры банка, обязательным условием для которых является присутствие инженеров во всех регионах Российской Федерации.

«Оснащение почтовых отделений терминалами – проект социальной важности. Потому что во многих поселках и небольших городах зачастую нет банковских отделений и банкоматов, где граждане могли бы снять наличные, пополнить карту или совершить другие финансовые операции. Наличие терминала на почте в этой ситуации становится настоящим спасением для людей, проживающих в малых и удаленных населенных пунктах. Дополнительным преимуществом, которое особенно ценят люди старшего возраста, является возможность снять с помощью терминала любую требующуюся в данный момент сумму, в том числе не "круглую", с точностью до копейки. Во многих удаленных населенных пунктах установка платежных терминалов на почте обеспечила приход современной банковской инфраструктуры», – отметила член правления, операционный директор «Почта Банка» Елена Мохначева.

Доля безналичных платежей на «Почте России» в 2018 г. выросла более чем в три раза по сравнению с 2017 г. В общем объеме операций, совершаемых с помощью терминалов «Почта Банка», порядка 60% составляет оплата товаров и услуг и около 40% – снятие и внесение наличных. При этом число операций по выдаче наличных через терминалы неуклонно растет с каждым месяцем, в прошлом году их количество увеличилось в 1,8 раза. Средняя сумма операции по выдаче наличных составляет 6 тыс. рублей, а внесения – порядка 10 тыс. руб. Средний чек по оплате товаров и услуг через терминал на почте составляет 500 руб.

«Безналичная оплата услуг стремительно набирает популярность у россиян, поэтому оснащение почтовых отделении платежными терминалами – это важный шаг, направленный на повышение качества клиентского сервиса. Необходимо также отметить социальную значимость проекта. Благодаря ему во многих населенных пунктах возможность оплаты картой появилась впервые. В малых городах и на селе переход к безналичной форме оплаты и знакомство с современными платежными инструментами являются давно назревшей необходимостью, одним из первых и самых важных шагов на пути повышения финансовой грамотности россиян», – отметил заместитель генерального директора «Почты России» по финансовому бизнесу Владимир Салахутдинов.

Сотрудники отделений «Почты России», в которых устанавливаются терминалы, проходят обучение, в ходе которого им рассказывают о том, как пользоваться терминалом, какие услуги доступны с его помощью, включая финансовые. В окнах, где банковские услуги оказывают почтовые сотрудники по агентской схеме, граждане могут снять или внести наличные денежные средства на карту, открыть вклад, погасить кредит. Сотрудники банка в почтовых отделениях готовы оказать полный спектр финансовых услуг, сервисов и консультаций