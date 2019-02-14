«Эр-телеком холдинг» поможет в создании «умного города» на территории Архангельской области

«Эр-телеком холдинг» и Правительство Архангельской области подписали соглашение о развитии телекоммуникационной инфраструктуры региона.

Документ подписан президентом «Эр-телеком холдинг» Андреем Кузяевым и губернатором Архангельской области Игорем Орловым.

«Эр-телеком холдинг» планирует внедрить на территории Архангельской области сервисы на основе промышленного интернета вещей (IIoT) для объектов энергетики и жилищно-коммунального хозяйства. Кроме того, компания намерена обеспечить доступ жителей региона к услугам на базе высокоскоростного доступа в интернет. Также планируется интеграция элементов системы «умный город» в существующую региональную ИТ-инфраструктуру, что позволит повысить ее надежность.

Ранее, аналогичные проекты по цифровизации городского хозяйства «умный город», были успешно реализованы компанией на территории Пермского края, Санкт-Петербурга, Москвы, Оренбурга и Иркутска.

«Цифровая трансформация России давно уже перестала быть красивым лозунгом. Работая над конкретными проектами во многих субъектах РФ, могу сказать, что государство всерьез занимается этой тематикой. Я рад, что на карте реализованных нашей компанией прорывных технологичных проектов добавится Архангельская область», – отметил Андрей Кузяев, президент «Эр-телеком холдинг».

«Мир меняется, и цифровые технологии становятся неотъемлемой частью жизни нашего общества. Обеспечить решение важных социальных задач, задач безопасности жизнедеятельности – общая цель власти и бизнеса. Учитывая опыт компании "Эр-телеком Холдинг", можно не сомневаться, что их предложения помогут Архангельской области в достижении этой цели», – отметил губернатор Архангельской области Игорь Орлов.