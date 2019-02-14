Dell EMC представила решения для управления неструктурированными данными

Dell EMC представила новинки - масштабируемую платформу Dell EMC Isilon F810 Scale-Out NAS и программное обеспечение Dell EMC ClarityNow. Преимущества новых решений – в высокой производительности и эффективности, а также способности обеспечить прозрачность, управляемость и мобильность неструктурированных данных в ЦОД и в облаке.

Взрывной рост объемов неструктурированных данных требует новых подходов и возможностей, позволяющим компаниям использовать эти активы в рамках цифровой трансформации. Для решения этих сложных задач Dell EMC представляет дополнение к своей флагманской системе хранения Isilon All-Flash, а также новое программное обеспечение Dell EMC ClarityNow. Эти решения позволят организациям просматривать и перемещать неструктурированные данные, и управлять ими – как локально, так и в облаке.

Сегодня многие предприятия стремятся ускорить получение бизнес-результатов в таких областях, как аналитика данных, искусственный интеллект и автоматизация проектирования (EDA) с помощью мощных приложений следующего поколения для работы с неструктурированными данными. Эти рабочие нагрузки часто требуют предельно высокой производительности флэш-массива. В то же время многие организации вынуждены жестко ограничивать капитальные затраты на закупки оборудования и снижать связанные с ним эксплуатационные расходы на ИТ. Вместе с тем в этих условиях организациям также необходимо эффективно управлять растущими объемами неструктурированных данных. Это даст им возможность продуктивнее и эффективнее раскрывать ценность своих корпоративных данных.

«Модернизация ИТ-инфраструктуры – это важный первый шаг к внедрению инициатив цифрового бизнеса и более эффективному управлению всеми имеющимися данными, – сказал Джефф Будро (Jeff Boudreau), президент подразделения хранения данных компании Dell EMC. – Масштабируемая система NAS Dell EMC Isilon F810 решает эти проблемы, обеспечивая высочайшую производительность и эффективность для поддержки сложных нагрузок при работе с неструктурированными данными. И поскольку никто не знает ценность данных лучше, чем люди, которые ее создают, ПО Dell EMC ClarityNow дает организациям целостное представление данных в их файловых и облачных хранилищах, позволяет конечным пользователям находить, использовать и извлекать ценную информацию из своих файловых данных, где бы они ни находились».

Отвечая высоким требованиям к быстродействию систем хранения, массив Isilon F810 обладает производительностью до 250 000 операций ввода-вывода в секунду (IOPS) и пропускной способностью 15 ГБ/с на шасси 4U. Массив ISILON F810 масштабируется до 144 узлов в едином кластере и достигает показателей в 9 млн операций ввода-вывода в секунду и 540 ГБ/с пропусконой способности.

Благодаря встроенному сжатию данных с коэффициентом до 3:1, Isilon F810 позволяет организациям снизить требования к «сырой» емкости флэш-массива. Система обеспечивает до 33% более эффективное использования единицы сырой емкости СХД, чем основные конкурирующие системы хранения с флэш-памятью. При соответствующем увеличении плотности хранения F810 обеспечивает эффективную емкость до 2,2 ПБ на шасси в корпусе 4U и до 79,6 ПБ на кластер из 144 узлов. Решение хранения данных с высокой плотностью может помочь уменьшить требуемую площадь в центре обработки данных и связанные с этим расходы, включая занимаемое пространство в ЦОД, затраты на энергопотребление и охлаждение.

Новая платформа хранения Isilon F810 легко интегрируется в существующие кластеры Isilon. Интеграция осуществляется без прерывания работы и без необходимости осуществлять миграцию данных вручную.

Новый массив работает на базе операционной системе Isilon OneFS. Isilon F810, как и другие типы узлов системы ISILON можно объединять в единый кластер Isilon. Это дает существенные преимущества в современных ИТ-средах. Благодаря поддержке широкого набора протоколов, организации могут консолидировать данные, устранять неэффективные хранилища, упрощать управление, поддерживать на одной платформе хранения широкий спектр приложений и рабочих нагрузок. Это также позволяет использовать мощные технологии аналитики, чтобы раскрыть ценности капитала данных. Для оптимизации ресурсов хранения и еще большего сокращения затрат платформа Isilon поддерживает автоматизированное многоуровневое хранение данных (тиринг) и интеграцию в облачные среды с возможностью выбора поставщиков услуг публичных и частных облачных хранилищ.

Системы хранения Isilon подпадают под программу лояльности Dell EMC Future-Proof Loyalty Program, которая гарантирует комфортные условия сотрудничества для клиентов и защиту инвестиций при будущих изменениях технологий. Например, Dell EMC гарантирует, что при любой новой покупке Isilon F810 в течение одного года с даты поставки массив Isilon F810 будет обеспечивать полезную логическую емкость, включая все данные, эквивалентную как минимум двукратной полезной физической емкости.

Новое программное обеспечение для управления данными Dell EMC ClarityNow призвано помочь организациям эффективно управлять своими данными. ПО ClarityNow отлично дополняет решения Dell EMC Isilon и ECS, позволяет получить четкую картину состояния данных по системам хранения как в ЦОДе, так и в облаке. Это программное обеспечение помогает ИТ-специалистам получить аналитику об использовании корпоративных файловых данных и емкости хранения, а также предоставляет конечным пользователям и владельцам контента возможности по поиску, использованию и управлению данными в единой глобальной файловой системе. Эти мощные функции могут помочь раскрыть ценность капитала данных и ускорить получение бизнес-результатов. Пользователям доступны гибкие функции индексирования, они могут найти и управлять миллиардами файлов и папок, которые в противном случае могли бы просто оказаться в изолированных хранилищах данных.

Скотт Синклер (Scott Sinclair), старший аналитик Enterprise Strategy Group, отметил: «В современной экономике, основанной на данных, успех бизнеса все больше зависит от того, насколько хорошо компания извлекает ценную информацию их своих данных, насколько эффективно их использует, и особенно это касается файловых данных. Для поддержки ресурсоемких файловых рабочих нагрузок следующего поколения файловое хранилище должно сочетать в себе высокую масштабируемость, производительность и эффективность. Предлагая заказчикам платформу NAS Isilon F810, компания Dell EMC решает проблемы, непосредственно связанные с современными требованиями к файловым хранилищам файлов. Этому способствуют не только большая емкостью и высокая производительность флэш-массива, но и впечатляющая эффективность, способствующая снижению затрат на оборудование хранения данных».