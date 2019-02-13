NtechLab и Sigur представили систему контроля доступа на базе FindFace

NtechLab и Sigur представили совместный продукт, призванный упростить управление безопасностью для корпоративных клиентов. Презентация состоялась в рамках форума «Технологии безопасности», проходящего 12-14 февраля в Москве.

Использование СКУД на основе распознавания лиц позволяет гарантировать возможность доступа на объект только допущенных лиц и обеспечить гибкое разграничение прав, исключая возможность человеческих ошибок и преступного сговора. Благодаря тому, что в основе решения лежит международно признанный лидером по скорости и точности алгоритм FindFace, система быстро и безошибочно сверяет лица посетителей с базой любого размера без ограничения количества используемых камер. Благодаря использованию технологии liveness алгоритм способен отличить живого человека от изображения, что исключает возможность проникновения неаккредитованных лиц.

«Решение NtechLab и Sigur позволит ускорить проход сотрудников на предприятие за счет мгновенной идентификации любого количества лиц, попадающих в камеру, на расстоянии нескольких метров. Даже если к турникету одновременно приближается большая группа посетителей, система безошибочно выявит того, кому доступ на объект запрещен. Для соблюдения точности идентификации в 99% достаточно даже не самого современного видеооборудования – минимальные технические требования к камере не превышают разрешения в 720х576 точек» - сказал основатель NtechLab и глава лаборатории машинного обучения компании Артём Кухаренко.

Для демонстрации работы совместного решения Sigur и NtechLab была организована специальная зона, позволяющая наглядно показать работу проходных - от идентификации сотрудников до фиксации фактов проходов. В качестве исполнительного устройства использовался IP-турникет - трипод с уже установленным контроллером Sigur. Благодаря тому, что вся работа по подключению контроллера СКУД проделана на производстве устройства, установка такого решения на объекте осуществляется просто и быстро.

«Разработанная нашими компаниями система контроля и управления доступом поможет предприятиям не только вести точный учет рабочего времени сотрудников, но и экономить на ФОТ персонала, не опасаясь при этом, что на объект проникнет тот, кому не следует там быть. Внедрение и работа решения не требуется сложной организации пространства и крупных вложений. Кроме этого, распознавание лиц сейчас - это наиболее удобный для пользователей способ идентификации», - отметил Константин Малеев, ведущий инженер Sigur.