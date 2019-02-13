«Ланит-Урал» тестирует российскую платформу РЕД ОС

«Ланит-Урал» (входит в группу компаний «Ланит») и «Ред Софт» подписали соглашение о сотрудничестве. Партнёрство позволило «Ланит-Урал» расширить портфель отечественных программных продуктов за счёт платформы РЕД ОС.

РЕД ОС, разработка компании «Ред Софт», - многопользовательская, многозадачная операционная система общего назначения для серверов и рабочих станций, предоставляющая универсальную среду для использования прикладного программного обеспечения. Продукт обладает сертификатом ФСТЭК России (№4060, от 12.01.2019), что подтверждает его соответствие требованиям информационной безопасности и допускает его применение в государственных информационных системах. РЕД ОС зарегистрирована в Едином реестре российских программ для ЭВМ и баз данных Минкомсвязи России (№3751).

На базе проекта по миграции инфраструктуры органов власти одного из регионов Уральского федерального округа на российскую РЕД ОС, специалистами «Ланит-Урал» и «Ред Софт» создана тестовая лаборатория с полноценной пилотной инфраструктурой, были разработаны и успешно протестированы программы и методики. По завершении данного проекта компании планируют поделиться опытом с другими регионами.

Все проекты «Ланит-Урал» по импортозамещению ПО ведутся в соответствии с методологией «КИПАРИС», собственной разработкой компании. Благодаря выверенной концепции и накопленному опыту миграция происходит предсказуемо и в сжатые сроки, работа органов власти не прерывается, сохраняется качество предоставления государственных услуг населению. Методология «КИПАРИС» зарекомендовала себя на проектах для органов власти Челябинской области и Ямало-Ненецкого автономного округа, а также для Уральского государственного экономического университета. Высокий уровень реализации перечисленных проектов подтверждён дипломами «Лучший проект в сфере импортозамещения» всероссийского конкурса «ПРОФ-IT», организованного Экспертным центром электронного государства.

Иван Израйлев, начальник управления по работе с предприятиями ОПК «Ланит-Урал», отметил: «В лице компании «РЕД СОФТ» мы увидели надёжного партнёра с опытом разработки и внедрения операционных систем. Наши подходы к реализации проектов по миграции на отечественное программное обеспечение во многом совпадают. Это клиентоориентированность, высокий уровень компетенций, опыт внедрения систем и обеспечения совместимости с прикладным ПО заказчика».

Рустам Рустамов, заместитель генерального директора «Ред Софт», сказал: «Наша компания предлагает рынку качественные отечественные разработки, которые в полной мере подходят для реализации программы импортозамещения ПО. В этом смысле работа плечом к плечу с интегратором способна обеспечить успех проектов по внедрению наших продуктов. Команда «Ланит-Урал» отличается высоким профессионализмом и обладает необходимой квалификацией для достижения теперь уже совместных целей».