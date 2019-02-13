Cистема защиты баз данных «Гарда БД» прошла аудит на соответствие требованиям PCI DSS
Система защиты баз данных и веб-приложений «Гарда БД», разработанная «Гарда Технологии», прошла аудит на соответствие требованиям защиты по международному стандарту PCI DSS. Об этом CNews сообщила пресс-служба компании «Гарда Технологии»
Оценка проводилась в течение шести месяцев 2018 г. с августа по декабрь и включала в себя несколько ключевых этапов: анализ конфигураций системы последней версии «Гарда БД», процесса ее разработки и поддержки пользователей, а также аудит внутренних нормативных документов и тестирование системы на проникновение. Аудит проводил официальный представитель по вопросам сертификации PCI DSS в России «Дейтерий».
По результатам оценки был получен сертификат соответствия системы «Гарда БД» требованиям стандарта PCI DSS версии 3.2.1. Согласно сертификату, система может использоваться в информационных инфраструктурах организаций, хранящих, обрабатывающих, передающих или влияющих на их безопасность.
Сергей Добрушский, директор по разработке системы защиты баз данных «Гарда Технологии», отметил: «Соответствие нашей системы от процессов разработки до тестирования на проникновение, требованиям безопасности по стандарту PCI DSS – это независимая оценка нашего продукта и гарантия качества защиты баз данных наших клиентов».